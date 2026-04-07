Lluvias y ambiente fresco: así se sentirá el frente frío esta semana

La pronosticadora Carolina López, de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), informó que el sistema de tormentas comenzó a manifestarse desde la madrugada de este martes en el suroeste y sur de la Región Oriental.

Detalló que las precipitaciones se presentan con variada intensidad, acompañadas de ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Advirtió que las lluvias se intensificarán hacia la noche de este martes.

Mencionó, además, que los reportes preliminares indican acumulados de hasta 59 milímetros en Misiones, mientras que en Pilar y el departamento de Ñeembucú se registrarían valores aún más elevados.

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Inestabilidad se expandirá a todo el país

López señaló que el ambiente se mantendrá bastante inestable a nivel país, ya que el sistema avanzará progresivamente hacia el norte y noreste de la Región Oriental, así como también hacia el Chaco.

Explicó que esta condición favorecerá la continuidad de lluvias y tormentas en varios puntos del territorio nacional durante el transcurso de la jornada.

Descenso de temperatura desde la tarde

En cuanto a las temperaturas, la pronosticadora explicó que ya se registra el ingreso de vientos del sector sureste en algunos sectores, lo que marcará un cambio en las condiciones térmicas, en el marco del frente frío previsto.

Indicó que durante la tarde se sentirá el descenso de la temperatura, pasando de un ambiente cálido a fresco. Hacia el final de la tarde, los valores rondarían los 20 °C, aunque con una sensación térmica inferior.

Precisó, además, que la temperatura mínima se sentirá recién en horas de la noche en gran parte del país.

Días frescos hasta el viernes

López recordó que este martes la jornada se inició con 26 °C en Asunción, pero con tendencia a la baja a medida que avanza el sistema de tormentas.

Señaló que los vientos del sector sureste continuarán predominando y, en algunos puntos, podrían presentarse con mayor intensidad.

Anunció que las condiciones frescas persistirán entre el miércoles y el viernes, con temperaturas mínimas que oscilarán entre 15 °C y 18 °C en la Región Oriental, mientras que en el sur se prevén valores más bajos, entre 14 °C y 15 °C.

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Mejoras graduales, pero con lluvias dispersas

La pronosticadora indicó que las lluvias comenzarán a mejorar de forma paulatina desde mañana a nivel país.

No obstante, aclaró que en el este y noreste podrían persistir precipitaciones dispersas durante los próximos días.

En este contexto, mencionó que el frente frío marcará una semana con amaneceres frescos y temperaturas moderadas, sin superar los 30 °C hasta el inicio del sábado.