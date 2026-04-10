Anuncian tormentas con vientos de hasta 90 km/h este fin de semana

Según la DMH, durante la jornada de mañana, sábado 11 de abril, se prevé el desarrollo de celdas de tormentas en gran parte del territorio nacional.

Esta condición ya se iniciaría en el transcurso de la tarde y se presentaría de manera más generalizada en el transcurso de pasado mañana, domingo 12.

Asimismo, en el boletín especial por el sistema de tormentas se detalla que los acumulados de precipitación oscilan entre 70 y 100 mm, aunque estos podrían ser superados especialmente en los departamentos del centro, sur y este de la región Oriental, mientras que en el resto del territorio se estiman entre 30 y 60 mm.

Por otra parte, también se pronostican ráfagas de vientos moderadas a fuertes, cercanas a los 90 km/h, al igual que la probable caída de granizos de manera puntual.

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Boletín especial de Meteorología

En gran parte del país se espera que los fenómenos, entre lluvias, tormentas, vientos y granizos, se inicien desde la tarde de mañana.

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De igual manera, se prevén “mejoras parciales” en algunos territorios, aunque estos serían reportados mediante los avisos meteorológicos publicados en la página de la DMH.