ANDE: ciudades donde habrá corte programado de luz este sábado y domingo

Por distintos trabajos, la ANDE prevé realizar interrupciones del servicio de energía eléctrica este sábado 11 y domingo 12 de abril respectivamente.

Los cortes programados se realizarán solamente en dos zonas: Sur y Metropolitana, según la institución.

En el caso de la Región Sur, esta es la zona afectada:

Edelira, KM 20 a Edelira’i

Capitán Meza KM 9 a Puerto Capitán Meza

Edelira KM 28 a Pirapey KM 40

Edelira KM 28 desde Puesto Caminera hasta Capitán Meza KM 24 por Ruta VI.

El horario de trabajo será desde las 06:00 hasta las 17:00 de mañana, para un mantenimiento y preventivo de los sistemas.

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Cortes programados mañana y pasado

En el caso del sábado y domingo, se prevé una interrupción del Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Metropolitana, específicamente en zona del barrio Molino (BM), Luque.

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<br/> <b>BM</b> Barrio Molino; Grupo Habitacional Aeropuerto; IVESUR; Campo Grande; CIT (Club Internacional de Tenis)

BM

Confederación Sudamericana de Fútbol; Campo Grande; Corrugadora Paraguaya

BM

Frigorífico Guaraní; Barrio Orilla del Campo Grande - FM

BM

Comité Olímpico

BM

Parte de Zarate Isla (Luque); Barrio Ycuá Karanday

BM

Barrio Santa María; Laguna grande y Brítez Borges; Barrio Ytay; Barrio Orilla del Campo Grande - FM

BM

Parte de Villa Ofelia; Parte del Bo. San Miguel

BM

Barrio Laurelty - Luque; Parte del Barrio Laurelty; Barrio Laurelty - San Lorenzo

BM

Bolsi Plast S.A; Parte del Bo. Laurelty; Fuerza Aérea Militar; Manufactura Gloria S.A; Tabacos del Paraguay S.A

BM

Parte del Cuarto Barrio

BM

Colegio Técnico San Agustín; cuarto barrio

BM

Supermercado Los Jardines - FDM; TRAFOPAR; Barrio Laguna Sati - FDM

El horario de trabajo corresponde desde las 23:00 del sábado 11 hasta las 04:00 del domingo, al igual que desde las 12:00 hasta las 17:00 horas.

“Se tiene previsto maniobras por transferencias de carga por trabajos programados y durante estas maniobras están previstos cortes en el suministro de energía eléctrica con duración de 5 a 10 minutos aproximadamente”, detalla la ANDE.

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