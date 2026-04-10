ANDE: ciudades donde habrá corte programado de luz este sábado y domingo

Por distintos trabajos, la ANDE prevé realizar interrupciones del servicio de energía eléctrica este sábado 11 y domingo 12 de abril respectivamente.
Los cortes programados se realizarán solamente en dos zonas: Sur y Metropolitana, según la institución.
En el caso de la Región Sur, esta es la zona afectada:
- Edelira, KM 20 a Edelira’i
- Capitán Meza KM 9 a Puerto Capitán Meza
- Edelira KM 28 a Pirapey KM 40
- Edelira KM 28 desde Puesto Caminera hasta Capitán Meza KM 24 por Ruta VI.
El horario de trabajo será desde las 06:00 hasta las 17:00 de mañana, para un mantenimiento y preventivo de los sistemas.
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Cortes programados mañana y pasado
En el caso del sábado y domingo, se prevé una interrupción del Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Metropolitana, específicamente en zona del barrio Molino (BM), Luque.
| <br/> <b>BM</b>
|Barrio Molino; Grupo Habitacional Aeropuerto; IVESUR; Campo Grande; CIT (Club Internacional de Tenis)
El horario de trabajo corresponde desde las 23:00 del sábado 11 hasta las 04:00 del domingo, al igual que desde las 12:00 hasta las 17:00 horas.
“Se tiene previsto maniobras por transferencias de carga por trabajos programados y durante estas maniobras están previstos cortes en el suministro de energía eléctrica con duración de 5 a 10 minutos aproximadamente”, detalla la ANDE.
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