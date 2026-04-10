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10 de abril de 2026 - 18:52

ANDE: ciudades donde habrá corte programado de luz este sábado y domingo

Imagen ilustrativa: funcionarios de la ANDE realizando trabajos.
Imagen ilustrativa: funcionarios de la ANDE realizando trabajos.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) reportó que este fin de semana realizará una serie de cortes programados en distintos puntos del país. ¿Dónde exactamente? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Por distintos trabajos, la ANDE prevé realizar interrupciones del servicio de energía eléctrica este sábado 11 y domingo 12 de abril respectivamente.

Los cortes programados se realizarán solamente en dos zonas: Sur y Metropolitana, según la institución.

En el caso de la Región Sur, esta es la zona afectada:

  • Edelira, KM 20 a Edelira’i
  • Capitán Meza KM 9 a Puerto Capitán Meza
  • Edelira KM 28 a Pirapey KM 40
  • Edelira KM 28 desde Puesto Caminera hasta Capitán Meza KM 24 por Ruta VI.

El horario de trabajo será desde las 06:00 hasta las 17:00 de mañana, para un mantenimiento y preventivo de los sistemas.

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Cortes programados mañana y pasado

En el caso del sábado y domingo, se prevé una interrupción del Suministro de Energía Eléctrica en la Zona Metropolitana, específicamente en zona del barrio Molino (BM), Luque.

&nbsp;<br/> <b>BM</b>Barrio Molino; Grupo Habitacional Aeropuerto; IVESUR; Campo Grande; CIT (Club Internacional de Tenis)

 
BM

 
Confederación Sudamericana de Fútbol; Campo Grande; Corrugadora Paraguaya

 
BM

 
Frigorífico Guaraní; Barrio Orilla del Campo Grande - FM

 
BM

 
Comité Olímpico

 
BM

 
Parte de Zarate Isla (Luque); Barrio Ycuá Karanday

 
BM

 
Barrio Santa María; Laguna grande y Brítez Borges; Barrio Ytay; Barrio Orilla del Campo Grande - FM

 
BM

 
Parte de Villa Ofelia; Parte del Bo. San Miguel

 
BM

 
Barrio Laurelty - Luque; Parte del Barrio Laurelty; Barrio Laurelty - San Lorenzo

 
BM

 
Bolsi Plast S.A; Parte del Bo. Laurelty; Fuerza Aérea Militar; Manufactura Gloria S.A; Tabacos del Paraguay S.A

 
BM

 
Parte del Cuarto Barrio

 
BM

 
Colegio Técnico San Agustín; cuarto barrio

 
BM

 
Supermercado Los Jardines - FDM; TRAFOPAR; Barrio Laguna Sati - FDM

El horario de trabajo corresponde desde las 23:00 del sábado 11 hasta las 04:00 del domingo, al igual que desde las 12:00 hasta las 17:00 horas.

“Se tiene previsto maniobras por transferencias de carga por trabajos programados y durante estas maniobras están previstos cortes en el suministro de energía eléctrica con duración de 5 a 10 minutos aproximadamente”, detalla la ANDE.

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