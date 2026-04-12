Actualizan alerta de tormentas y son 13 departamentos los afectados para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología emitida a las 14:37.
Esto se debe a que las celdas de tormentas organizadas persisten sobre el área de cobertura.
Debido a esto, no se descarta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.
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¿Dónde lloverá?
Según el último boletín de meteorología, la zona de cobertura de la tormenta es la región Oriental y el sur de la región Occidental.
Los departamentos afectados son:
- Concepción.
- San Pedro.
- Cordillera.
- Guairá.
- Caaguazú.
- Misiones (nortes y oeste).
- Paraguarí.
- Alto Paraná (Centro y norte).
- Central (sur).
- Ñeembucú (centro y norte).
- Amambay (Centro, sur y este).
- Canindeyú.
- Presidente Hayes.