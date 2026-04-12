Clima
12 de abril de 2026 - 15:36

Actualizan alerta de tormentas y son 13 departamentos los afectados para esta tarde

Escena urbana con edificios comerciales bajo intensa lluvia. Agua acumulada en la calle, vegetación visible y ambiente solitario.
Las lluvias intensas en Encarnación provocaron un descenso importante de la temperatura y acumulación de agua en las calles.Sergio González

La Dirección de Meteorología emitió una nueva actualización por alerta de tormentas que afectarán a 13 departamentos del territorio nacional para esta tarde. Te contamos cuales son.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología emitida a las 14:37.

Esto se debe a que las celdas de tormentas organizadas persisten sobre el área de cobertura.

Debido a esto, no se descarta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según el último boletín de meteorología, la zona de cobertura de la tormenta es la región Oriental y el sur de la región Occidental.

Los departamentos afectados son:

  1. Concepción.
  2. San Pedro.
  3. Cordillera.
  4. Guairá.
  5. Caaguazú.
  6. Misiones (nortes y oeste).
  7. Paraguarí.
  8. Alto Paraná (Centro y norte).
  9. Central (sur).
  10. Ñeembucú (centro y norte).
  11. Amambay (Centro, sur y este).
  12. Canindeyú.
  13. Presidente Hayes.