Actualizan alerta de tormentas y son 13 departamentos los afectados para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología emitida a las 14:37.

Esto se debe a que las celdas de tormentas organizadas persisten sobre el área de cobertura.

Debido a esto, no se descarta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según el último boletín de meteorología, la zona de cobertura de la tormenta es la región Oriental y el sur de la región Occidental.

Los departamentos afectados son: