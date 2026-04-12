Alerta por tormentas afecta a Asunción y 13 departamentos del país para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología emitida a las 13:33.

Esto se debe a que las celdas de tormentas organizadas persisten sobre el área de cobertura.

Debido a esto, no se descarta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según el boletín de la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura de la tormenta es toda la región Oriental. y el sur de la región Occidental.

Los departamentos y zonas afectadas son: