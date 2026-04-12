Clima
12 de abril de 2026 - 14:17

Alerta por tormentas afecta a Asunción y 13 departamentos del país para esta tarde

Calle inundada con un automóvil atravesando el agua, rodeada de árboles y casas en un día lluvioso y desértico.
La lluvia provocó inundaciones en las calles, afectando la circulación vehicular en la ciudad.Miguel ängel Rodríguez

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta por tormentas en la que informa que Asunción y 13 departamentos del país serán afectados para esta tarde. Te contamos más en la siguiente nota.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología emitida a las 13:33.

Esto se debe a que las celdas de tormentas organizadas persisten sobre el área de cobertura.

Debido a esto, no se descarta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

Lea más: Meteorología extiende alerta por tormentas a 13 zonas

¿Dónde lloverá?

Según el boletín de la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura de la tormenta es toda la región Oriental. y el sur de la región Occidental.

Los departamentos y zonas afectadas son:

  • Asunción.
  • Concepción (centro y sur).
  • San Pedro.
  • Cordillera.
  • Guairá.
  • Caaguazú.
  • Itapuá (oeste y sur).
  • Misiones.
  • Paraguarí.
  • Alto Paraná (centro y norte).
  • Central.
  • Ñeembucú.
  • Canindeyú.
  • Presidente Hayes (centro, sur y oeste).