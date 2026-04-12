Meteorología extiende alerta por tormentas a 13 zonas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó a las 09:47 su alerta por tiempo severo.

El fenómeno esperado incluye lluvias intensas, tormentas eléctricas que no paran y ráfagas de vientos de 90 km/h. Tampoco se descarta que, de forma puntual, caiga granizo en algunas localidades.

¿Cuáles son las zonas bajo alerta?

Según el último boletín, las zonas bajo alerta meteorológica son:

Asunción, suroeste de San Pedro, Cordillera, Guairá, centro, sur y este de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, centro, sureste y norte de Ñeembucú, y sur de Presidente Hayes.

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Si bien el ambiente seguirá húmedo y pesado, el boletín meteorológico especial estima que este sistema de tormentas empezaría a perder fuerza entre la tarde y la noche de hoy.