Alerta por tormentas: ¿dónde lloverá el día de hoy?

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que las celdas de tormentas persisten sobre el área de cobertura.

Debido a esto, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

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¿Dónde va a llover?

Según el boletín meteorológico, la zona de cobertura de la tormenta es el centro y noreste del Chaco, como así también el norte de la Región Oriental.

Los departamentos afectados a nivel país son: