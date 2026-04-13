Alerta por tormentas: ¿dónde lloverá el día de hoy?

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología.
Esto se debe a que las celdas de tormentas persisten sobre el área de cobertura.
Debido a esto, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.
Lea más: Meteorología: siguen las tormentas y varios departamentos de Paraguay están en alerta
¿Dónde va a llover?
Según el boletín meteorológico, la zona de cobertura de la tormenta es el centro y noreste del Chaco, como así también el norte de la Región Oriental.
Los departamentos afectados a nivel país son:
- Concepción
- Amambay
- Presidente Hayes (centro y norte)
- Alto Paraguay
- Boquerón (noreste)