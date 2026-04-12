Fin de semana lluvioso deja estos niveles en el río Paraguay

El nivel del río Paraguay en Asunción continúa con su sostenido descenso que se inició en los días finales de marzo y desde ayer ya perdió el metro.

Tras descender dos centímetros entre ayer y hoy, el nivel en la capital es de 0,96 metros. Este número igual lo mantiene alejado de su mínimo histórico que se registró el 2 de noviembre del 2024: -1,61 metros.

Los puntos donde hubo incrementos son:

Puerto Ladario, Brasil : 1,89 metros (+1cm)

Puerto Murtinho, Brasil : 2,79 metros (+2cm)

Isla Margarita : 2,77 metros (+2cm)

Fuerte Olimpo : 3,67 metros (+1cm)

Vallemí : 2,70 metros (+3cm)

Concepción : 1,86 metros (+1cm)

Humaitá: 2,33 metros (+10cm)

Pilar: 3,21 metros (+2cm)

Descensos del río Paraguay

Las localidades donde hubo descensos en nivel del río Paraguay son las siguientes:

Cáceres, Brasil : 4,05 metros (-1cm)

Rosario: 1,45 metros (-2cm)

Villeta: 1,34 metros (-2cm)

Itá Enramada : 1,46 metros (-1cm)

Alberdi: 2,74 metros (-3cm)

Finalmente, en Bahía Negra no hubo variación entre ayer y hoy, por lo que el nivel del río Paraguay se mantiene en 3,67 metros.

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