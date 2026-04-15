Alerta de tormentas afecta a cuatro departamentos para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última alerta por tormentas emitida por la Dirección de Meteorología a las 13:49.

Esto se debe a que las lluvias y tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el área de cobertura.

Debido a estas condiciones, existe probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

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¿Dónde seguirá lloviendo?

Según el alerta de tormentas, la zona de cobertura es el centro y este del Chaco y el norte de la Región Oriental.

Los departamentos afectados según el aviso de la Dirección de Meteorología son: