Clima
15 de abril de 2026 - 15:26

Alerta de tormentas afecta a cuatro departamentos para esta tarde

Calle inundada con un automóvil atravesando el agua, rodeada de árboles y casas en un día lluvioso y desértico.
Foto de archivo.Miguel ängel Rodríguez

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta por tormentas que afectarán a cuatro departamentos del país para esta tarde. Te contamos cuáles son en la siguiente nota.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última alerta por tormentas emitida por la Dirección de Meteorología a las 13:49.

Esto se debe a que las lluvias y tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el área de cobertura.

Debido a estas condiciones, existe probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

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¿Dónde seguirá lloviendo?

Según el alerta de tormentas, la zona de cobertura es el centro y este del Chaco y el norte de la Región Oriental.

Los departamentos afectados según el aviso de la Dirección de Meteorología son:

  • Concepción.
  • Amambay.
  • Presidente Hayes (noreste).
  • Alto Paraguay.