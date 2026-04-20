Alerta: tormentas se desarrollan en tres zonas y podrían intensificarse

Según el reporte de la Dirección

de Meteorología, se detectó el desarrollo de núcleos de tormentas que afectan principalmente al suroeste de la región Oriental y sectores del Chaco.

Las áreas con mayor probabilidad de fenómenos severos en las primeras horas de la mañana son:

Ñeembucú

Presidente Hayes (Noroeste)

Boquerón (Sur)

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Estas condiciones podrían presentarse de forma puntual durante las primeras horas de la mañana, con eventos que pueden intensificarse rápidamente.

Riesgo de tiempo severo

El informe no descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo, lo que implica posibles ráfagas de viento fuertes, descargas eléctricas intensas, la caída ocasional de granizo y lluvias intensas en cortos periodos.

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Se espera que el clima se mantenga inestable, con posibilidad de más precipitaciones y tormentas, mañana martes y al menos hasta el miércoles, aunque no se descarta que las lluvias sigan también en la parte final de la semana.

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En cuanto al ambiente, se mantendrá cálido. PAra hoy se esperan temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.