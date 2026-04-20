Elevan a 12 los departamentos en zona de tormentas para esta noche

Este lunes se registrarían lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional de caída de granizos, según el informe de las 18:37 de la DMH.

Al respecto señalan que celdas de tormentas se desarrollan sobre el país, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las próximas horas de esta noche.

La zona afectada corresponde al centro y sur de la Región Oriental y sur del Chaco.

Departamentos afectados

El reporte menciona a la capital, Asunción, como uno de los territorios afectados, al igual que los departamentos de Concepción, San Pedro, centro y este de Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, noreste de Paraguarí, Amambay, Presidente Hayes, sur de Alto Paraguay y sur de Boquerón.

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