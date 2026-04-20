Meteorología: tormenta se desplaza hacia el Este y preocupa situación del Bajo Chaco

Eduardo Mingo, director de Meteorología, informó que hay nubes de tormenta que llegan desde el oeste, pero con una dinámica distinta a la que se vivió la semana anterior. En ese sentido, puntualizó que la intensidad se divide en dos: primeramente, hacia Presidente Hayes Sur pero más al Noroeste de capital y la otra parte alcanza al Sur del departamento Central, muy próximo a capital y tiende a desplazarse hacia el Este

“Esperamos que durante el día tengamos una primera incursión y todo este proceso la atmósfera mueve hacia el Este en el transcurso del día (…) y va a afectar San Pedro, Central, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná seguramente hacia el final del día y el amanecer de mañana”, explicó.

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¿Cuánto lloverá, según Meteorología?

De acuerdo a la previsión, entre hoy y mañana se espera un acumulado de lluvia de entre 70 y 90 milímetros.

Mingo explicó que las primeras señales que reciben provienen de simuladores atmosféricos, luego “se le sigue el paso a la tormenta”. De esta manera se van ajustando los valores que inicialmente arrojaban los simuladores.

“No siempre acertamos los valores que nosotros mismos decimos, entonces, por eso quiero hablar de rangos. La vez pasada hablábamos de 90 a 120 milímetros y llegamos al rango mínimo que fue de 95”, comentó.

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Bajo Chaco, en momento crítico

Las lluvias caídas en las últimas semanas y que se mantienen en la actualidad, están generando inundaciones en el sur de la Región Occidental. Mingo señaló que la estación meteorológica ubicada en General Bruguez, departamento de Presidente Hayes, está a punto de quedar totalmente anegada.

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