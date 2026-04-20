Clima
20 de abril de 2026 - 16:19

Meteorología anuncia tormentas en Asunción y diez departamentos

Gif lluvia en la ruta.
Imagen ilustrativa: lluvia en la ruta.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) reportó que hoy se registrarían lluvias y tormentas en Asunción, al igual que en 10 departamentos del país. ¿Cuáles? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Este lunes se registrarían lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto señalan que celdas de tormentas se desarrollan sobre el país, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las próximas horas de esta tarde.

La zona afectada corresponde al centro y sur de la Región Oriental y sur del Chaco.

Departamentos afectados

El reporte menciona a la capital, Asunción, como uno de los territorios afectados, al igual que estos diez departamentos:

  1. Oeste y centro de San Pedro
  2. Guairá
  3. Caazapá
  4. Itapúa
  5. Centro y norte de Misiones
  6. Paraguarí
  7. Central
  8. Centro y norte de Ñeembucú
  9. Presidente Hayes
  10. Sur de Boquerón
Celdas de tormenta sobre el territorio nacional.
Celdas de tormenta sobre el territorio nacional.

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