Meteorología anuncia tormentas en Asunción y diez departamentos

Este lunes se registrarían lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional de caída de granizos, según la DMH.
Al respecto señalan que celdas de tormentas se desarrollan sobre el país, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las próximas horas de esta tarde.
La zona afectada corresponde al centro y sur de la Región Oriental y sur del Chaco.
Departamentos afectados
El reporte menciona a la capital, Asunción, como uno de los territorios afectados, al igual que estos diez departamentos:
- Oeste y centro de San Pedro
- Guairá
- Caazapá
- Itapúa
- Centro y norte de Misiones
- Paraguarí
- Central
- Centro y norte de Ñeembucú
- Presidente Hayes
- Sur de Boquerón
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