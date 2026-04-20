Clima
20 de abril de 2026 - 13:16

Renuevan alerta de tormentas para Asunción y 12 departamentos

Persona con abrigo oscuro y botas de goma sostiene paraguas negro y azul en calle inundada rodeada de árboles y edificios.
Una persona camina por una calle inundada en Concepción mientras llueve intensamente.

La Dirección de Meteorología actualizó su alerta por tormentas que afecta a Asunción y 12 departamentos del territorio nacional para esta tarde. Te contamos cuáles son en la siguiente nota.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología emitida a las 13:07.

Esto se debe a que las celdas de tormentas se desarrollan e intensifican sobre la zona de cobertura.

Debido a esto, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las próximas horas de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según la nueva alerta por tormentas, la zona de cobertura es el suroeste y centro oeste de la Región Oriental y el sur del Chaco.

Además de Asunción, los departamentos afectados son suroeste de San Pedro, Cordillera, oeste de Guairá, oeste de Caaguazú, oeste de Caazapá, oeste y centro de Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú, oeste y sur de Presidente Hayes y sur de Boquerón.