Renuevan alerta de tormentas para Asunción y 12 departamentos

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología emitida a las 13:07.
Esto se debe a que las celdas de tormentas se desarrollan e intensifican sobre la zona de cobertura.
Debido a esto, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las próximas horas de hoy.
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¿Dónde lloverá?
Según la nueva alerta por tormentas, la zona de cobertura es el suroeste y centro oeste de la Región Oriental y el sur del Chaco.
Además de Asunción, los departamentos afectados son suroeste de San Pedro, Cordillera, oeste de Guairá, oeste de Caaguazú, oeste de Caazapá, oeste y centro de Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú, oeste y sur de Presidente Hayes y sur de Boquerón.