Clima
21 de abril de 2026 - 15:04

Meteorología anuncia lluvias y tormentas en la región Occidental

Gif de tormentas eléctricas y lluvias.
Gif de tormentas eléctricas y lluvias.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) reportó que para este martes se esperan lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo severo. De momento, la zona afectada es la región Occidental del país.

Por ABC Color

Según la DMH, hoy se registrarían lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes al igual que la ocasional de caída de granizos.

Al respecto detallan que núcleos de tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el país con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

La zona afectada corresponde a la Región Occidental.

Núcleos de tormenta sobre la región occidental.
Núcleos de tormenta sobre la región Occidental.

Departamentos afectados

Los departamentos afectados son:

  • Norte de Presidente Hayes
  • Alto Paraguay
  • Centro, norte y este de Boquerón

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