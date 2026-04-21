Meteorología anuncia lluvias y tormentas en la región Occidental

Según la DMH, hoy se registrarían lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes al igual que la ocasional de caída de granizos.

Al respecto detallan que núcleos de tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el país con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

La zona afectada corresponde a la Región Occidental.

Departamentos afectados

Los departamentos afectados son:

Norte de Presidente Hayes

Alto Paraguay

Centro, norte y este de Boquerón

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