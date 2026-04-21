Meteorología: nueva alerta de tormentas para tres departamentos de Paraguay

Poco antes de las 12:00 de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta que advierte de la posibilidad de que se produzcan lluvias y tormentas importantes durante la tarde en varias zonas de la Región Occidental.

“Lluvias moderadas a intensas con actividad eléctrica de variada intensidad se desarrollan sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual”, indica el aviso.

La advertencia menciona “lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional de caída de granizos” en los tres departamentos del Chaco: Boquerón, el norte de Presidente Hayes y el suroeste de Alto Paraguay.

Lluvias continuarían mañana

El pronóstico general no descarta que se produzcan precipitaciones o tormentas también en la mayor parte del resto del país -incluyendo a Asunción- durante lo que resta de la jornada de hoy.

Lea más: Meteorología: pronostican nuevas lluvias y tormentas este martes en Paraguay

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras tanto, el pronóstico extendido indica que podrían producirse más lluvias en gran parte del país también mañana e incluso el jueves.