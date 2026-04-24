Alerta meteorológica: emiten aviso de tormenta para el sur del país

Según el boletín publicado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), núcleos de tormentas comienzan a manifestarse sobre la zona de cobertura y no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma muy puntual durante la tarde de este viernes 24 de abril.

De acuerdo con el aviso, la zona de cobertura abarca el sureste de la Región Oriental, específicamente el centro y sureste del departamento de Itapúa.

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Pronóstico para el fin de semana

Asunción y varios departamentos se encuentran bajo vigilancia por núcleos de tormentas que traerán un descenso en las temperaturas y precipitaciones de variada intensidad.

Los expertos advierten que, si bien se esperan lluvias dispersas y mejorías parciales durante el sábado, la jornada del domingo 26 será clave, ya que se prevé el ingreso de un sistema de precipitaciones más generalizado en casi todo el país.

“Se recomienda realizar un monitoreo constante de la evolución de las tormentas a través de las actualizaciones de los avisos meteorológicos”, señaló Ana Pereira, pronosticadora de turno.

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