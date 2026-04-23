Nivel del río Paraguay sube con las lluvias: ¿hay peligro de inundaciones?

Las lluvias que se han registrado en el país y la región de forma persistente durante los últimos días han llevado a un aumento del nivel de las aguas del río Paraguay, pero el cauce hídrico aún se encuentra por debajo de los niveles normales de altura para esta época del año, comentó este jueves a ABC Color Jorge Sánchez, de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Este jueves, el río Paraguay registraba un nivel de 2,44 metros a la altura de Asunción, cuando el nivel normal sería más cercano a los tres metros, indicó Sánchez.

El hidrólogo explicó que la frecuencia con que se han producido lluvias en los últimos días es normal para el mes de abril, el último mes de la “estación lluviosa” antes del ingreso de condiciones atmosféricas más frías y secas al acercarse el invierno.

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En mayo comienza la “temporada de bajante” del río debido a la disminución de las lluvias. Esa temporada se extiende normalmente hasta octubre, dijo Sánchez.

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¿Inundaciones?

El representante de la Dirección de Meteorología dijo que por el momento no se observan indicadores que hagan pensar que hay peligro de inundaciones en zonas ribereñas en la temporada de invierno.

Señaló que esa circunstancia puede producirse en épocas en las que se producen lluvias importantes en la zona del Pantanal, en territorio de Brasil, de la cual se alimenta el río Paraguay.

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Sin embargo, afirmó que actualmente no se registran demasiadas lluvias en el Pantanal, por lo que no se espera un gran aporte al río Paraguay.

Las recientes lluvias sí han causado inundaciones en algunas zonas del Chaco paraguayo, pero Sánchez explicó que esos fenómenos son de naturaleza pluvial y no fluvial, causados por la caída de agua de lluvia en un suelo con poca filtración como el de gran parte de la Región Occidental.