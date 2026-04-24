Alerta meteorológica: estas son las zonas afectadas esta tarde y noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo aviso meteorológico esta tarde y alerta sobre el desarrollo de núcleos de tormentas en el sureste de la región Oriental.

Según el reporte oficial de las 17:34, se prevé la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante el resto de la jornada.

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Hasta el momento, el departamento afectado por este sistema es el este de Itapúa. Debido a la inestabilidad atmosférica, no se descarta que la alerta se extienda a otras zonas del territorio nacional en las próximas horas.

Pronóstico para el fin de semana

La meteoróloga de turno, Ana Pereira, adelantó que el ambiente inestable persistirá durante los próximos días. Para el sábado se esperan chaparrones en algunas zonas, el cambio más significativo llegaría hacia el final del fin de semana.

Para el domingo, el informe especial indica que las probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas aumentan considerablemente en gran parte del país.