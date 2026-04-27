Conocé las zonas del país donde el frío se sentirá más este martes

Tras el ingreso de un sistema de tormentas y el posterior cambio en la dirección de los vientos hacia el sector sur, Paraguay atraviesa una semana de marcado descenso térmico. Según el último reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el ambiente fresco será el protagonista, pero la intensidad del frío no será uniforme en todo el país.

De acuerdo con los datos de las estaciones automáticas, la zona que registrará la temperatura mínima más baja esta semana es el departamento de Itapúa. Específicamente, en su capital Encarnación, la mínima prevista para este martes es de solo 7°C, con una máxima de 19°C.

Mientras tanto, en otras regiones del sur como San Juan Bautista, Misiones, la mínima esperada es de 8°C con una máxima, también de 19°C. En Pilar se pronostica la misma mínima y una máxima de 18°C.

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¿Qué pasa en el resto del territorio?

En la capital, Asunción, y el área metropolitana, el frío se sentirá con menos rigor pero de forma sostenida, con mínimas que rondarán los 12°C a 14°C entre el martes y el miércoles. Por el contrario, el Chaco paraguayo, aunque experimentará un alivio en el calor extremo, mantendrá las temperaturas más “elevadas” de la red nacional, con mínimas que variarán entre 13 y 17°C.

Temperaturas mínimas previstas para el martes

Concepción 15°C

San Pedro 14°C

Caacupé 12°C

Villarrica 10°C

Coronel Oviedo 12°C

Caazapá 9°C

Encarnación 7°C

San Juan Bautista 8°C

Paraguarí 10°C

Ciudad del Este 12°C

Asunción 12°C

Pilar 8°C

Pedro Juan Caballero 16°C

Salto del Guairá 14°C

Pozo Colorado 13°C

Fuerte Olimpo 17°C

Mariscal Estigarribia 15°C

Los meteorólogos indican que este núcleo de aire fresco persistirá hasta mediados de la semana. Se espera que, a partir del jueves, los vientos vuelvan a ser variables y luego del noreste, lo que favorecerá un gradual ascenso de las temperaturas máximas, aunque las noches y madrugadas seguirán exigiendo el uso de abrigos, especialmente en la región Oriental.

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