Alerta por tiempo severo en el noreste del Chaco este jueves

Una nueva celda de tormentas se desplaza sobre el territorio nacional, afectando principalmente la zona norte del país, según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

El reporte, emitido a las 08:50, refiere que las condiciones atmosféricas son propicias para la generación de fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

La zona de cobertura se centra en el noreste del Chaco y afecta principalmente al departamento de Alto Paraguay.

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El boletín especial detalla que el fenómeno esperado incluye “lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos”.