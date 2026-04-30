Clima
30 de abril de 2026 a la - 09:31

Alerta por tiempo severo en el noreste del Chaco este jueves

Gif tormentas eléctricas sobre el puente Héroes del Chaco.
Gif tormentas eléctricas sobre el puente Héroes del Chaco.

Meteorología emitió este jueves un aviso especial ante el desarrollo de celdas de tormenta en el norte de la Región Occidental. Se prevén lluvias intensas, ráfagas de viento y la probabilidad de caída de granizos en el departamento de Alto Paraguay durante las próximas horas.

Por ABC Color

Una nueva celda de tormentas se desplaza sobre el territorio nacional, afectando principalmente la zona norte del país, según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

El reporte, emitido a las 08:50, refiere que las condiciones atmosféricas son propicias para la generación de fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

La zona de cobertura se centra en el noreste del Chaco y afecta principalmente al departamento de Alto Paraguay.

Lea más: Más lluvia en el Chaco: el aviso de la Dirección de Meteorología

El boletín especial detalla que el fenómeno esperado incluye “lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos”.