Más lluvia en el Chaco: el aviso de la Dirección de Meteorología

De acuerdo con un aviso publicado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), una celda de tormenta se desarrolla sobre el área de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo durante las próximas horas de este jueves.

En ese sentido, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

La zona de cobertura de este aviso es el noreste del Chaco, más precisamente el centro y norte del departamento de Alto Paraguay.

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Pronóstico poco alentador

El aviso de más lluvias para esta zona del país podría no ser una noticia tan buena, teniendo en cuenta que se reportan zonas anegadas y caminos clausurados debido a la gran cantidad de agua acumulada.

Hace casi una semana, unos 45 camiones de gran porte, transportadores de granos y ganado se encuentran atascados en el barro en la zona de Tte. Esteban Martínez, en Alto Paraguay, y no pueden continuar viaje debido a la precariedad del camino.

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