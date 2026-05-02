Así avanza el sistema de tormentas este sábado

El sistema de tormentas continúa afectando amplias zonas del territorio nacional y podría generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la tarde de este sábado 2 de mayo, según un aviso meteorológico que se encuentra vigente.

De acuerdo con dicho reporte de la Dirección de Meteorología, se prevén lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar niveles significativos. No se descarta la caída ocasional de granizos en sectores específicos.

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Amplia zona bajo alerta por tormentas

El fenómeno abarca el centro, este y norte de la región Oriental, así como sectores de la región Occidental. En ese contexto, los departamentos afectados incluyen Concepción, San Pedro y el norte de Cordillera, además del noreste de Caaguazú y el oeste de Caazapá.

También se encuentran bajo cobertura el noreste de Misiones, el sur de Paraguarí y áreas del centro y norte de Alto Paraná. A estos se suman el centro, sur y oeste de Canindeyú, así como Presidente Hayes, Alto Paraguay y zonas del sureste y noreste de Boquerón.

Meteorología advierte que el sistema de tormentas presenta características que podrían derivar en eventos puntualmente severos, principalmente durante el transcurso de la tarde. Esto implica precipitaciones intensas en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que podrían ocasionar inconvenientes.