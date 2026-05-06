Frente frío: ¿cuándo ingresa y cuáles serán los días con temperaturas más bajas?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció el ingreso de un potente frente frío en las próximas horas. Según explicó su director, Eduardo Mingo, este jueves todavía sentiremos vientos del norte y temperaturas cálidas, pero hacia el final de la tarde el sur del país comenzará a recibir lo que calificó como una “topadora de aire frío”.

Según reportó, entrará primero por el departamento de Ñeembucú y se desplazará hacia el centro del país, alcanzando a Asunción y los alrededores entre la medianoche del jueves y la madrugada del viernes.

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Antes de la llegada del aire polar, se registrarán lluvias y tormentas eléctricas “prefrontales” que afectarán a ambas regiones. Una vez que el sistema se establezca y el ambiente se “seque” (entre el viernes y el sábado), el frío se sentirá con mayor intensidad debido a la persistencia de los vientos del sur.

El pico del frío: domingo a martes

Si bien el descenso comienza mañana, los días de mayor impacto serán el inicio de la próxima semana.

El domingo amanecerá con 7 °C en la capital, una temperatura considerada oficialmente como “fría” al bajar de la barrera de los 10 °C.

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El lunes y martes habría mínimas que podrían oscilar entre los 4 °C y 5 °C, y máximas que apenas alcanzarán los 14 °C.

Mingo advirtió que, aunque la meteorología marca 0 °C a un metro y medio del suelo para hablar de heladas, en el campo la realidad es distinta. Existe una alta probabilidad de “helada agrícola”, donde el impacto de la temperatura a ras del suelo afecta directamente a los cultivos.

¿Hasta cuándo durará el frío?

Meteorología estima que recién el miércoles 13 o jueves 14 de mayo la temperatura comenzará a repuntar de forma considerable, y habría máximas de entre 26 °C y 28 °C. Sin embargo, el alivio será breve, ya que para el sábado 16 se prevé un nuevo sistema de lluvias que traería otra vez un ambiente fresco.

Las autoridades recomiendan especial cuidado con personas vulnerables y niños ante el cambio brusco de temperatura.