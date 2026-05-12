Temperaturas mínimas para mañana: ¿En qué ciudades hará más frío?

Tras un inicio de semana con temperaturas bajas, el pronóstico para este miércoles 13 indica que las condiciones de frío durante las primeras horas se mantendrán firmes en gran parte de Paraguay.

Según los datos actualizados, la transición de una masa de aire fresco a una más templada generará una amplitud térmica importante a lo largo de la jornada.

En Asunción, se espera un amanecer frío con una temperatura mínima de 9 grados. Sin embargo, con el correr de las horas y bajo un cielo parcialmente nublado, el ambiente se tornará más agradable, alcanzando una máxima de 22 grados.

Los vientos predominantes seguirán soplando del sector noreste, lo que contribuirá a un leve aumento del calor por la tarde.

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Situación en el interior del país

El descenso de temperatura se sentirá con especial énfasis en el sur y centro de la región Oriental:

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Encarnación, Pilar, Caazapá y San Juan Bautista: Registrarán las mañanas más frías de la jornada con mínimas de apenas 8 grados. En estas zonas, el cielo permanecerá de escasamente a parcialmente nublado.

Concepción, Pozo Colorado, Pedro Juan Caballero y Saltos del Guairá: En el norte y el Chaco central, las mínimas rondarán los 10 grados, con máximas que podrían llegar a los 23 grados.

Fuerte Olimpo: Presentará un escenario menos riguroso, con una mínima de 13 grados y una tarde cálida de 25 grados.

Caacupé, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Villarrica: Despertarán con una mínima uniforme de 9 grados, ascendiendo hasta los 21 o 22 grados durante la tarde.

Para el jueves 14, se prevé un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias dispersas en varias localidades, incluyendo Asunción y el Chaco.

Las temperaturas mínimas comenzarán a subir ligeramente, situándose por encima de los 12 grados, marcando el fin de la racha de frío intenso matutino antes del fin de semana.