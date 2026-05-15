Alerta: anuncian tormentas, vientos de 80 km/h y caída de temperatura

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial este viernes a las 15:30 para advertir sobre el desarrollo de núcleos de tormentas puntualmente importantes, que se extenderán durante el fin de semana.

Según el reporte oficial, el frente ingresará el sábado por la tarde y se prolongará hasta el domingo. Se prevé lluvias con acumulados de entre 40 y 80 milímetros, acompañadas de una alta frecuencia de descargas eléctricas y la probabilidad de granizadas localizadas.

Al menos 10 departamentos afectados

Se espera además vientos, cuyas ráfagas podrían alcanzar los 80 km/h de forma puntual.

Entre los departamentos afectados son Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná, San Pedro, Concepción, Canindeyú, Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

La meteoróloga de turno, Celia Sanguinetti, explicó que el ambiente se mantendrá de fresco a cálido durante el sábado, y será como antesala al cambio de tiempo. No obstante, el domingo hará un descenso de temperatura.