Máquinas averiadas en lavandería del IPS: “Nunca nadie dio bola, a nadie le importó” denuncia presidente

Nombrado hace menos de un mes para suceder a Jorge Brítez, el doctor Isaías Fretes, médico y militar, viene denunciando una serie de irregularidades administrativas que pudo detectar en este corto tiempo al frente de Instituto de Previsión Social (IPS), entre ellas, la adquisición injustificada de insumos y fármacos que acaban pudriéndose en el parque sanitario.

Este viernes, en conversación con ABC Cardinal, Fretes contó que tras recibir el aviso de una mujer a la que no identificó, se dirigió a la zona de la lavandería de la previsional, donde pudo constatar que hay una serie de equipos que hace años se encuentran averiados, entre ellos citó una planchadora y dos máquinas de lavado.

Fretes lamentó la situación, teniendo en cuenta que se trata de un área muy importante para el funcionamiento del hospital.

“Y me muestran una planchadora que hace casi cuatro años está descompuesta, nunca nadie dio bola. De las cinco máquinas lavadoras, dos no funcionan. Nunca a nadie le importó ¿qué pasó? ¿por qué piko tanta desidia?”, cuestionó el director.

El médico valoró que las personas tengan la confianza de acercarse a él para ayudarlo a conocer a fondo los problemas que aquejan al IPS y también el espacio que le dan los medios para mostrar la realidad. En ese sentido, dijo que es muy importante que los verdaderos dueños del IPS -trabajadores y empresarios que aportan- tengan un total conocimiento de lo que está ocurriendo.

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“Agradezco que me llamen porque es una forma de que los dueños de casa, que son los empresarios y trabajadores, se enteren de lo que pasa en su casa. Y ustedes (medios de comunicación) pasan a ser un factor de protección para mí (...) Hay que contar, hay que transparentar”, expresó.

Por otro lado, mencionó que en la misma zona hay un baño que se encuentra en reparación, pero la empresa a cargo, abandonó la obra sin explicación alguna. Adelantó que se pondrá en campaña para contactar con los responsables y reclamar el cumplimiento del contrato.

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Millonario déficit cada mes: ¿qué plantea Fretes?

El doctor Isaías Fretes indicó que la previsional afronta un déficit que ronda entre 20 y 26 millones de dólares cada mes, por lo que la aplicación de medidas es urgente. Uno de los primeros pasos anunciados días atrás es la eliminación de casi mil medicamentos del listado de fármacos, ya que se pudo comprobar que se estaban comprando y no se utilizaban.

Por otro lado, comentó que planteará a la asesoría jurídica la posibilidad de usar el sistema leasing, que implica la adquisición de equipos y tecnologías sin necesidad de comprar, permitiendo que los recursos sean destinados netamente a la medicina.

No todas son malas noticias en el IPS

El doctor Fretes comentó que estuvo participando este viernes de una serenata que el tenor Jorge Castro llevó al servicio de Obstetricia del Hospital Central, donde una de las homenajeadas fue una mujer que fue sometida una cirugía intraútero para corregir la malformación congénita que afectaba a su bebé en camino.

El director del IPS destacó el profesionalismo del equipo que llevó a cabo el procedimiento que se convirtió en el número 20 realizado en la previsional.

“Es un equipo quirúrgico que nosotros debemos saber cuidar como oro ku’i. Este equipo es único en el país y uno de los dos que hay en Latinoamérica y que tiene ya una experiencia de 20 pacientes operados con éxito (...) para que tengan una idea, esta cirugía tiene un costo más o menos de entre 170 y 200.000 dólares”, destacó.

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