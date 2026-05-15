Dani Vallejo es semifinalista del Valencia Open

Otra gran exposición tenística de Dani Vallejo, ubicado en el puesto 84 del escalafón mundial, para derrotar a un rival de mejor ránking, el belga Zizou Bergs, situado en la 39ª ubicación en la ATP.

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El compatriota, de ascendente carrera, fue de menor a mayor en la primera manga, que la pudo cerrar por 6-4.

En la segunda, Vallejo estableció una diferencia en su juego sobre tierra batida, encaminando la victoria contra un Bergs que no tuvo respuesta. Fue 6-3 en el segundo set.

El rival de Dani en la penúltima instancia del evento surgirá del choque entre los españoles Pablo Carreño Busta y Jaume Munar.

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La otra semifinal sabatina la protagonizarán el chileno Alejandro Tabilo, primer sembrado, y el serbio Miomir Kecmanovic. El sudamericano derrotó al también serbio Dusan Lajovic por 4-6, 7-5 y 6-4, mientras que Kecmanovic venció con claridad al argentino Camilo Ugo Carabelli por doble 6-1.