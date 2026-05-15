Polideportivo
15 de mayo de 2026 a la - 12:33

Dani Vallejo es semifinalista del Valencia Open

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo durante el partido de Primera Ronda del ATP 250 de Chile Open en el San Carlos de Apoquindo, en Santiago, Chile.
Adolfo Daniel Vallejo Álvarez, nacido en Asunción el 28 de abril de 2004.@chile_open

Adolfo Daniel Vallejo derrotó este viernes al belga Zizou Bergs por 6-4 y 6-3, y avanzó a las semifinales del Challenger 175 que se disputa en la ciudad española de Valencia. El rival del paraguayo en la siguiente instancia surgirá del duelo entre los locales Pablo Carreño Busta y Jaume Munar.

Por ABC Color

Otra gran exposición tenística de Dani Vallejo, ubicado en el puesto 84 del escalafón mundial, para derrotar a un rival de mejor ránking, el belga Zizou Bergs, situado en la 39ª ubicación en la ATP.

Lea más: Svitolina-Gauff, final en Roma

El compatriota, de ascendente carrera, fue de menor a mayor en la primera manga, que la pudo cerrar por 6-4.

En la segunda, Vallejo estableció una diferencia en su juego sobre tierra batida, encaminando la victoria contra un Bergs que no tuvo respuesta. Fue 6-3 en el segundo set.

El rival de Dani en la penúltima instancia del evento surgirá del choque entre los españoles Pablo Carreño Busta y Jaume Munar.

La otra semifinal sabatina la protagonizarán el chileno Alejandro Tabilo, primer sembrado, y el serbio Miomir Kecmanovic. El sudamericano derrotó al también serbio Dusan Lajovic por 4-6, 7-5 y 6-4, mientras que Kecmanovic venció con claridad al argentino Camilo Ugo Carabelli por doble 6-1.