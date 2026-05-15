Antes de salir de Pekín, Trump envía una advertencia a Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Taiwán contra una eventual proclamación de independencia, en una entrevista televisiva grabada poco antes de su salida de Pekín.

China reclama soberanía sobre la isla autogobernada, con un modelo político democrático, desde el conflicto civil de 1949. Para el Gobierno de Pekín la cuestión de Taiwán es un línea roja que no se debe cruzar.

Su homólogo chino, Xi Jinping, afirmó al inicio de la cumbre bilateral que una mala gestión de la cuestión de Taiwán podía derivar en un “conflicto” entre las dos mayores economías del mundo.

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“No tengo ganas de que alguien declare la independencia y, ya saben, luego se supone que debemos recorrer 15.000 kilómetros para ir a la guerra”, dijo Trump, según un extracto de la entrevista con la cadena Fox News.

“No queremos que alguien piense: proclamemos la independencia porque Estados Unidos nos apoya”, insistió.