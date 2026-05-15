Elecciones municipales: Esposa del ex diputado Orlando Arévalo anuncia alianza en Lambaré

La cuestionada concejal ex cartista Carolina González, quien ahora se presenta para las municipales con respaldo de Fuerza Republicana, cuyo líder es el exvicepresidente Hugo Velázquez, anunció que la intendentable Cynthia Santacruz declinó a su favor faltando menos de un mes para las internas municipales.

Carolina, junto a su marido, el ex diputado Orlando Arévalo, quien tuvo que renunciar debido al escándalo de los chats con Eulalio “Lalo” Gomes, fue denunciada por lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencias y extorsión.

“Luego de un amplio y fructífero diálogo con Cynthia Santacruz, precandidata a intendenta por la Lista 300, coincidimos en que existe un objetivo superior que está por encima de cualquier aspiración personal: limpiar Lambaré y devolverle el rumbo que nuestra ciudad merece", dice parte del posteo realizado por la cuestionada candidata.

Indicó además que desde Fuerza Republicana valoran la decisión de declinar su candidatura para respaldar este proyecto. Hablan de unidad y renovación, sin embargo, su gestión como concejal es sumamente cuestionada.

Junto a su marido Orlando Arévalo, militó por muchos años en el cartismo y, como no tuvo respaldo del movimiento se pasó a carpas de Fuerza Republicana.

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Cynthia Santacruz anunció que bajó su candidatura a intendente el pasado 13 de mayo; ya fuera del período de tachas o sustitución de candidaturas establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, por lo que su foto sigue como opción electoral para las internas del próximo 7 de junio.

Santacruz es una de las precandidatas que menos arrastre tiene electoralmente hablando y según nuestras fuentes su declinación sería a cambio de algún cupo político.

A lo Yamy Nal

Cynthia Santacruz en el simulacro de la máquina de votación aparece con una figura sumamente diferente a la foto posteada en redes sociales por Carolina González.

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La utilización de filtro por parte de la precandidata lambareña hace acordar a la misma estrategia utilizada por la ahora ex senadora Norma Aquino “Yamy Nal”, quien en su foto se mostraba muy estilizada y con muchos años menos; sin embargo, la realidad fue otra.

Muchos habían considerado una “verdadera estafa al electorado”, no solo por su transfuguismo; que de ganar con votos de Cruzada Nacional al minuto de jurar como senadora se pasó al cartismo.