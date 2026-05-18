¿Seguirá el frío? Estas son las mínimas esperadas para este martes

Conforme al pronóstico extendido de la DMH, el frío continuará durante los próximos dos días y para mañana se esperan mínimas de 7 °C en algunos puntos del país.

Específicamente en Villarrica, Coronel Oviedo, Caazapá, Encarnación, San Juan Bautista y Pilar se espera la temperatura más baja este martes -7°C-, mientras que la máxima no alcanzará los 20 °C en las mencionadas localidades.

Por otra parte, en Asunción se espera una mínima de 9 °C y una máxima de 19 °C. Asimismo, la Dirección de Meteorología no anuncia precipitaciones para mañana.

Las mínimas y máximas esperadas a nivel país

La lista completa de las temperaturas mínimas y máximas esperadas, nuevamente según datos de la DMH, es la siguiente:

Concepción: mínima: 9 °C - máxima: 20 °C. Frío a fresco, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sur.

San Pedro: mínima: 9 °C - máxima: 20 °C. Frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur.

Caacupé: mínima: 8 °C - máxima: 19 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.

Villarrica: mínima: 7 °C - máxima: 18 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.

Coronel Oviedo: mínima: 7 °C - máxima: 19 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.

Caazapá: mínima: 7 °C - máxima: 18 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.

Encarnación: mínima: 7 °C - máxima: 18 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.

San Juan Bautista: mínima: 7 °C - máxima: 18 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.

Paraguarí: mínima: 8 °C - máxima: 18 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.

Ciudad del Este: mínima: 8 °C -máxima: 19 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.

Asunción: mínima: 9 °C - máxima: 19 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.

Pilar: mínima: 7 °C - máxima: 18 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.

Pedro Juan Caballero: mínima: 8 °C - máxima: 18 °C. Frío a fresco, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sur.

Salto del Guairá: mínima: 9 °C- máxima: 19 °C. Frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur.

Pozo Colorado: mínima: 8 °C-máxima: 19 °C. Frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur.

Fuerte Olimpo: mínima: 12 °C-máxima: 20 °C. Frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur.

Mariscal José Félix Estigarribia: mínima: 9 °C-máxima: 19 °C. Frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur.

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