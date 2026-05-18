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18 de mayo de 2026 a la - 14:16

¿Seguirá el frío? Estas son las mínimas esperadas para este martes

Tres personas caminando en la costanera: mujer con abrigo rosa, hombre con abrigo oscuro y mujer con chaqueta clara en un día soleado.
Imagen ilustrativa: personas abrigadas caminan en la Costanera de Encarnación.Sergio González

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) compartió cuáles son las mínimas previstas para mañana, martes 19 de mayo. ¿Seguirá el frío? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Conforme al pronóstico extendido de la DMH, el frío continuará durante los próximos dos días y para mañana se esperan mínimas de 7 °C en algunos puntos del país.

Específicamente en Villarrica, Coronel Oviedo, Caazapá, Encarnación, San Juan Bautista y Pilar se espera la temperatura más baja este martes -7°C-, mientras que la máxima no alcanzará los 20 °C en las mencionadas localidades.

Por otra parte, en Asunción se espera una mínima de 9 °C y una máxima de 19 °C. Asimismo, la Dirección de Meteorología no anuncia precipitaciones para mañana.

Las mínimas y máximas esperadas a nivel país

La lista completa de las temperaturas mínimas y máximas esperadas, nuevamente según datos de la DMH, es la siguiente:

  • Concepción: mínima: 9 °C - máxima: 20 °C. Frío a fresco, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sur.
  • San Pedro: mínima: 9 °C - máxima: 20 °C. Frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur.
  • Caacupé: mínima: 8 °C - máxima: 19 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.
  • Villarrica: mínima: 7 °C - máxima: 18 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.
  • Coronel Oviedo: mínima: 7 °C - máxima: 19 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.
  • Caazapá: mínima: 7 °C - máxima: 18 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.
  • Encarnación: mínima: 7 °C - máxima: 18 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.
  • San Juan Bautista: mínima: 7 °C - máxima: 18 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.
  • Paraguarí: mínima: 8 °C - máxima: 18 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.
  • Ciudad del Este: mínima: 8 °C -máxima: 19 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.
  • Asunción: mínima: 9 °C - máxima: 19 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.
  • Pilar: mínima: 7 °C - máxima: 18 °C. Frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur.
  • Pedro Juan Caballero: mínima: 8 °C - máxima: 18 °C. Frío a fresco, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sur.
  • Salto del Guairá: mínima: 9 °C- máxima: 19 °C. Frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur.
  • Pozo Colorado: mínima: 8 °C-máxima: 19 °C. Frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur.
  • Fuerte Olimpo: mínima: 12 °C-máxima: 20 °C. Frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur.
  • Mariscal José Félix Estigarribia: mínima: 9 °C-máxima: 19 °C. Frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur.

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