En Asunción, el río Paraguay registra un nuevo descenso

En el marco del reporte hidrológico correspondiente a este sábado, el puerto de Asunción ha marcado una nueva tendencia al descenso, con una disminución de 2 cm respecto a la jornada anterior, situando el nivel de las aguas en 3,13 m.

Este retroceso en la capital no es un evento aislado, ya que el comportamiento descendente se replica de manera similar en puntos clave del área metropolitana, como Villeta e Itá Enramada, que también reportaron una baja de 2 cm, alcanzando ambos una marca de 3,62 m.

Mientras el centro y la zona metropolitana experimentan este retroceso, el norte del territorio nacional muestra una dinámica opuesta.

Las localidades de Bahía Negra y Fuerte Olimpo registraron ascensos de 4 cm y 2 cm respectivamente, mientras que Concepción y Puerto Antequera subieron 3 cm cada una.

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En el sur del país, la situación se presenta inestable: