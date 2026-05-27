Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este miércoles en Paraguay y cuándo lloverá?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sureste.
Si bien se registran neblinas en las primeras horas del día, las probabilidades de lluvias hoy en Paraguay son bajas.
Sin embargo, mañana, jueves, se registrarían precipitaciones dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción. El viernes se esperan no solo lluvias, sino también ocasionales tormentas eléctricas.
La temperatura sigue subiendo
Las temperaturas van en aumento y este miércoles se esperan temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
17°C
27°C
San Pedro
16°C
26°C
Caacupé
14°C
25°C
Villarrica
14°C
24°C
Coronel Oviedo
14°C
24°C
Caazapá
14°C
24°C
Encarnación
13°C
23°C
San Juan Bautista
13°C
22°C
Paraguarí
14°C
24°C
Ciudad del Este
15°C
24°C
Asunción
14°C
25°C
Pilar
13°C
22°C
Pedro Juan Caballero
16°C
26°C
Salto del Guairá
17°C
25ºC
Pozo Colorado
15°C
26°C
Fuerte Olimpo
18°C
29°C
Mariscal Estigarribia
17°C
27°C
Los índices subirían aún más mañana, con una máxima de 28 grados en la capital, pero el viernes volverían a bajar a niveles similares a los de hoy.