Clima
27 de mayo de 2026 a la - 05:22

Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este miércoles en Paraguay y cuándo lloverá?

El cielo nublado sobre Asunción.
El cielo nublado sobre Asunción.Marta Escurra

El clima en Paraguay sigue oscilando entre días con condiciones estables y jornadas lluviosas. Enterate de cómo estará el tiempo hoy y cuándo se esperan nuevas precipitaciones.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sureste.

Si bien se registran neblinas en las primeras horas del día, las probabilidades de lluvias hoy en Paraguay son bajas.

Sin embargo, mañana, jueves, se registrarían precipitaciones dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción. El viernes se esperan no solo lluvias, sino también ocasionales tormentas eléctricas.

La temperatura sigue subiendo

Las temperaturas van en aumento y este miércoles se esperan temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

17°C

27°C

San Pedro

16°C

26°C

Caacupé

14°C

25°C

Villarrica

14°C

24°C

Coronel Oviedo

14°C

24°C

Caazapá

14°C

24°C

Encarnación

13°C

23°C

San Juan Bautista

13°C

22°C

Paraguarí

14°C

24°C

Ciudad del Este

15°C

24°C

Asunción

14°C

25°C

Pilar

13°C

22°C

Pedro Juan Caballero

16°C

26°C

Salto del Guairá

17°C

25ºC

Pozo Colorado

15°C

26°C

Fuerte Olimpo

18°C

29°C

Mariscal Estigarribia

17°C

27°C

Los índices subirían aún más mañana, con una máxima de 28 grados en la capital, pero el viernes volverían a bajar a niveles similares a los de hoy.