Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este miércoles en Paraguay y cuándo lloverá?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sureste.

Si bien se registran neblinas en las primeras horas del día, las probabilidades de lluvias hoy en Paraguay son bajas.

Sin embargo, mañana, jueves, se registrarían precipitaciones dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción. El viernes se esperan no solo lluvias, sino también ocasionales tormentas eléctricas.

La temperatura sigue subiendo

Las temperaturas van en aumento y este miércoles se esperan temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 17°C 27°C San Pedro 16°C 26°C Caacupé 14°C 25°C Villarrica 14°C 24°C Coronel Oviedo 14°C 24°C Caazapá 14°C 24°C Encarnación 13°C 23°C San Juan Bautista 13°C 22°C Paraguarí 14°C 24°C Ciudad del Este 15°C 24°C Asunción 14°C 25°C Pilar 13°C 22°C Pedro Juan Caballero 16°C 26°C Salto del Guairá 17°C 25ºC Pozo Colorado 15°C 26°C Fuerte Olimpo 18°C 29°C Mariscal Estigarribia 17°C 27°C

Los índices subirían aún más mañana, con una máxima de 28 grados en la capital, pero el viernes volverían a bajar a niveles similares a los de hoy.