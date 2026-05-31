Documentos revelan que el Mitic mintió y que “militante” fue director de DD.HH.

Tres resoluciones oficiales sepultan el relato del Gobierno de Santiago Peña y exponen que las máximas autoridades del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) mintieron.

Contrario a la versión oficial sostenida para desmarcarse del escándalo de “La Red Desinformante”, Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui no era un simple simpatizante, sino que formó parte de la estructura institucional ocupando un cargo directivo.

Una mentira tras otra

En reiteradas ocasiones la cúpula del Mitic negó tajantemente cualquier relación formal con el señalado como responsable de la página Sucia Política y otras, desde donde se ejecutaron ataques contra medios, periodistas y críticos al Gobierno y que se sospecha se pagó con dinero público.

A finales de abril, el ministro Gustavo Villate aseguró que Villaverde “no tiene ninguna función en el Gobierno ni ningún cargo público” y se dedicó a calificarlo como un “militante” partidario.

Incluso, al consultársele si desde la institución existió algún contrato o factura ligada a Jimmy, dijo: “Yo por lo menos no tengo ningún conocimiento de ningún tipo de contrato que se tenga con una empresa vinculada a él. De lo que administro, al menos yo, en mi cartera, no tengo nada”.

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Días después, tras revelarse más vinculaciones de Villaverde con la cartera estatal, la viceministra Alejandra Duarte Albospino fue aún más categórica al declarar en una entrevista grabada que Villaverde era solo “un activista” y un “militante superactivo” del entorno político.

Con total seguridad, Duarte afirmó literalmente que Villaverde no ocupó un cargo del Mitic y que nunca estuvo por la institución.

“Yo quiero ser bastante clara con esto. Él no tiene absolutamente ningún cargo en el Estado hoy día, ni tampoco ocupó un cargo en el Mitic” (sic), dijo Duarte.

Luego, ante la insistencia acerca de la posibilidad de que Villaverde haya estado en reuniones de la institución, la viceministra se contradijo e incluso refirió que pudo haber estado en Mburuvicha Róga, cuestión confirmada días después.

“Y te puedo dejar bien en claro que él no tiene ningún cargo en el Mitic (...) Él no estuvo acá, él no forma parte del staff del Mitic. Pudo haber estado en alguna reunión en el partido, en Mburuvichá Róga, acá él es un activista que siempre está”, dijo. En esa misma entrevista, Duarte presentó un documento con imágenes montadas y textos alterados, tergiversando las políticas de Google.

Papel tumba mentira

El 23 de septiembre de 2023, el ministro Villate firmó la Resolución N° 537 por la cual resolvió “Aceptar el traslado temporal” de Villaverde desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para prestar servicios en el Mitic. El documento establecía la vigencia de dicho traslado desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2023.

El 20 de octubre de 2023, casi un mes después, Duarte, actuando en calidad de ministra sustituta firmó la Resolución N° 615 designando a Jimmy como director de capacitación y Derechos Humanos, una dependencia de su Viceministerio.

Finalmente, el 14 de diciembre de 2023, mediante la Resolución Nº 804, el propio ministro Villate lo removió de la dirección. La medida se aplicó con efecto retroactivo al 20 de noviembre de 2023 a causa de la renuncia de Villaverde a la EBY.