Clima
02 de junio de 2026 a la - 05:22

Meteorología: ¿cómo estará el tiempo en Paraguay este martes?

Amanecer en el centro de Asunción.

Luego de varios días con condiciones climáticas inestables, el tiempo se normaliza desde hoy en Paraguay y no se esperan lluvias o cambios bruscos de la temperatura.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados, vientos del sureste y neblina durante las primeras horas del día.

No se esperan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona del país hoy o durante los próximos días, al menos hasta el fin de semana.

El ambiente se mantiene fresco por las mañanas y cálido por las tardes. Este martes registraría temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 30 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

16°C

27°C

San Pedro

15°C

26°C

Caacupé

13°C

23°C

Villarrica

12°C

24°C

Coronel Oviedo

13°C

25°C

Caazapá

12°C

24°C

Encarnación

12°C

23°C

San Juan Bautista

13°C

23°C

Paraguarí

13°C

24°C

Ciudad del Este

12°C

23°C

Asunción

14°C

25°C

Pilar

13°C

22°C

Pedro Juan Caballero

15°C

25°C

Salto del Guairá

13°C

24ºC

Pozo Colorado

15°C

27°C

Fuerte Olimpo

19°C

30°C

Mariscal Estigarribia

18°C

28°C

No se esperan cambios importantes de temperatura durante los próximos días.