Meteorología: ¿cómo estará el tiempo en Paraguay este martes?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados, vientos del sureste y neblina durante las primeras horas del día.
No se esperan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona del país hoy o durante los próximos días, al menos hasta el fin de semana.
El ambiente se mantiene fresco por las mañanas y cálido por las tardes. Este martes registraría temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 30 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
16°C
27°C
San Pedro
15°C
26°C
Caacupé
13°C
23°C
Villarrica
12°C
24°C
Coronel Oviedo
13°C
25°C
Caazapá
12°C
24°C
Encarnación
12°C
23°C
San Juan Bautista
13°C
23°C
Paraguarí
13°C
24°C
Ciudad del Este
12°C
23°C
Asunción
14°C
25°C
Pilar
13°C
22°C
Pedro Juan Caballero
15°C
25°C
Salto del Guairá
13°C
24ºC
Pozo Colorado
15°C
27°C
Fuerte Olimpo
19°C
30°C
Mariscal Estigarribia
18°C
28°C
No se esperan cambios importantes de temperatura durante los próximos días.