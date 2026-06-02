Meteorología: ¿cómo estará el tiempo en Paraguay este martes?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados, vientos del sureste y neblina durante las primeras horas del día.

No se esperan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona del país hoy o durante los próximos días, al menos hasta el fin de semana.

El ambiente se mantiene fresco por las mañanas y cálido por las tardes. Este martes registraría temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 30 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 16°C 27°C San Pedro 15°C 26°C Caacupé 13°C 23°C Villarrica 12°C 24°C Coronel Oviedo 13°C 25°C Caazapá 12°C 24°C Encarnación 12°C 23°C San Juan Bautista 13°C 23°C Paraguarí 13°C 24°C Ciudad del Este 12°C 23°C Asunción 14°C 25°C Pilar 13°C 22°C Pedro Juan Caballero 15°C 25°C Salto del Guairá 13°C 24ºC Pozo Colorado 15°C 27°C Fuerte Olimpo 19°C 30°C Mariscal Estigarribia 18°C 28°C

No se esperan cambios importantes de temperatura durante los próximos días.