Así estará el tiempo este sábado

El amanecer de hoy se caracteriza por un ambiente fresco, con la formación de neblinas puntuales, según indica el pronóstico que dio a conocer la Dirección de Meteorología elaborado por Juan Gamarra, pronosticador de turno.

Señala que en horas de la tarde se esperaría un ambiente cálido e inclusive caluroso, donde los valores de las temperaturas máximas variarían entre 25 a 33 °C.

Agrega que los vientos serán predominantes del sector norte.

En cuanto a las lluvias, las probabilidades se mantendrían bajas.

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Inicio de semana con probabilidad de lluvias

Para mañana y el inicio de semana, se esperaría nuevamente un amanecer fresco, con tarde cálida.

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También, un aumento en la cobertura nubosa sobre ambas regiones del territorio nacional y por ende no se descarta la probabilidad de algunas lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas hacia final de la jornada, especialmente sobre el centro, sur de la región Oriental y al oeste de la Occidental.

Ya para el lunes lunes se esperaría que los vientos sean predominantes del sector sur, manteniéndose la probabilidad de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas sobre ambas regiones del territorio nacional.

El ambiente se presentaría fresco, con mínimas que oscilarían entre 12 a 16°C y máximas entre 17 a 20°C en gran parte del territorio nacional.

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Tiempo en Asunción

En la capital el cielo se encuentra despejado, con una sensación térmica de 15.6° C, humedad del 96%, viento de 4 km/h, proveniente del sur y del suroeste.

Para la mañana estiman temperaturas de entre 15 y 25°C, día fresco a cálido, cielo escasamente nublado, vientos del noreste.

Para la tarde las temperaturas oscilarían entre 26 y 28 °C, día cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste.

Ya para la noche las temperaturas serían de entre 24 y 19 °C, día cálido a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste.