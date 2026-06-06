Meteorología alerta tormentas con vientos de 80 km/h desde el domingo

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial ante la inminente llegada de un sistema de tormentas al territorio nacional. De acuerdo con el reporte emitido hoy a las 18:00, se prevé el desarrollo de núcleos de tormentas desde la tarde de este domingo y persistirá durante todo el lunes.

El pronóstico detalla acumulados de agua de entre 20 y 50 milímetros, fuertes descargas eléctricas moderadas y la probabilidad de caída de granizos de forma muy puntual. Se esperan además las ráfagas de viento, que podrían alcanzar o superar los 80 km/h.

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14 zonas bajo alerta meteorológica

El sistema avanzará de manera progresiva por las regiones Oriental y Occidental y afectará a un total de 14 zonas.

Durante la tarde del domingo, el temporal iniciará su ingreso afectando directamente a los departamentos de Ñeembucú y Misiones. Posteriormente, por la noche, la tormenta se extenderá hacia Itapúa, Caazapá, Paraguarí, y cruzará al Chaco afectando a Presidente Hayes y Boquerón.

El sistema seguirá durante la madrugada del lunes hacia a Guairá, Cordillera, Central y la capital, Asunción.

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Posteriormente, durante la mañana, l mal tiempo se trasladará hacia Caaguazú y San Pedro. Finalmente durante la tarde, el sistema concluirá su recorrido afectando al departamento de Alto Paraná. Se prevé que la alerta meteorológica se desactive durante la noche del lunes.

Según Juan Gamarra, meteorólogo de la DMH, el ambiente se presentaría fresco, con mínimas que oscilarían entre 12 a 16°C y máximas entre 17 a 20°C en gran parte del territorio nacional.