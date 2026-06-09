Anuncian tormentas con vientos de hasta 100 km/h desde este miércoles

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial en el que anuncia un violento sistema de tormentas. De acuerdo con el reporte, el fenómeno comenzará a desarrollarse de forma progresiva a partir de la madrugada de este miércoles y se mantendrá activo en todo el territorio nacional hasta el jueves.

El sistema de tormenta se caracterizará por lluvias fuertes, descargas eléctricas y la probabilidad de caída de granizos de manera localizada. Se prevé, además, ráfagas de viento, que en la zona norte del país podrían alcanzar la alarmante velocidad de 100 km/h.

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El informe meteorológico detalla que las regiones del norte de la región Oriental y de la Occidental (Chaco) recibirán el impacto más duro del temporal. Para estos sectores se estiman acumulados de lluvia de entre 60 y 100 milímetros.

Por su parte, para el resto del territorio nacional, se prevé acumulados de agua entre 30 y 50 milímetros, con vientos que rondarán los 80 kilómetros por hora de forma puntual.

Así avanzará el sistema de tormentas

El desplazamiento del frente inestable se dará de manera escalonada según la siguiente línea de tiempo establecida por la DMH:

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Madrugada del miércoles: Las tormentas afectarán inicialmente a los departamentos de Caaguazú, Alto Paraná, San Pedro, Concepción, Canindeyú, Amambay , y la zona chaqueña integrada por Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón .

Mañana del miércoles: El sistema avanzará hacia el centro, cubriendo a Cordillera, Central, Asunción, Guairá, Caazapá y Paraguarí .

Madrugada del jueves: El mal tiempo llegará finalmente al extremo sur del país y afectará a los departamentos de Ñeembucú, Misiones e Itapúa. El sistema continuará activo hasta la tarde y noche de esa misma jornada.

Descenso térmico tras las lluvias

Según explicó el meteorólogo de turno de la DMH, Juan Gamarra, las temperaturas experimentarán un descenso moderado durante ambos días.

Los termómetros registrarán valores mínimos que variarán entre los 12°C y 18°C, mientras que las temperaturas máximas no superarán el rango de los 20°C a 24°C.