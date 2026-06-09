Clima
09 de junio de 2026 a la - 05:24

Meteorología: ¿seguirán las lluvias y dónde habrá tormentas hoy en Paraguay?

Cuando llueve, el transporte público se complica aún más.
SILVIO ROJAS

El pronóstico para este martes anticipa otra jornada de clima inestable, con alta probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas que continuarían también durante los próximos días.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte del país.

El clima se mantendría inestable mañana, miércoles, con condiciones similares a las de hoy. El jueves las tormentas se extenderían a la mayor parte del territorio nacional, incluyendo a la capital.

El ambiente se mantiene fresco por las mañanas y cálido por las tardes, y este martes se esperan temperaturas máximas de 21 grados centígrados en Asunción, 22 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 25 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

17°C

23°C

San Pedro

16°C

23°C

Caacupé

14°C

21°C

Villarrica

14°C

20°C

Coronel Oviedo

15°C

22°C

Caazapá

13°C

20°C

Encarnación

13°C

20°C

San Juan Bautista

13°C

20°C

Paraguarí

14°C

21°C

Ciudad del Este

15°C

22°C

Asunción

15°C

21°C

Pilar

12°C

20°C

Pedro Juan Caballero

15°C

23°C

Salto del Guairá

16°C

23ºC

Pozo Colorado

16°C

21°C

Fuerte Olimpo

19°C

25°C

Mariscal Estigarribia

16°C

21°C

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No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.