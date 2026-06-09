Meteorología: ¿seguirán las lluvias y dónde habrá tormentas hoy en Paraguay?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte del país.
El clima se mantendría inestable mañana, miércoles, con condiciones similares a las de hoy. El jueves las tormentas se extenderían a la mayor parte del territorio nacional, incluyendo a la capital.
El ambiente se mantiene fresco por las mañanas y cálido por las tardes, y este martes se esperan temperaturas máximas de 21 grados centígrados en Asunción, 22 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 25 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
17°C
23°C
San Pedro
16°C
23°C
Caacupé
14°C
21°C
Villarrica
14°C
20°C
Coronel Oviedo
15°C
22°C
Caazapá
13°C
20°C
Encarnación
13°C
20°C
San Juan Bautista
13°C
20°C
Paraguarí
14°C
21°C
Ciudad del Este
15°C
22°C
Asunción
15°C
21°C
Pilar
12°C
20°C
Pedro Juan Caballero
15°C
23°C
Salto del Guairá
16°C
23ºC
Pozo Colorado
16°C
21°C
Fuerte Olimpo
19°C
25°C
Mariscal Estigarribia
16°C
21°C
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No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.