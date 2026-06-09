Meteorología: ¿seguirán las lluvias y dónde habrá tormentas hoy en Paraguay?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte del país.

El clima se mantendría inestable mañana, miércoles, con condiciones similares a las de hoy. El jueves las tormentas se extenderían a la mayor parte del territorio nacional, incluyendo a la capital.

El ambiente se mantiene fresco por las mañanas y cálido por las tardes, y este martes se esperan temperaturas máximas de 21 grados centígrados en Asunción, 22 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 25 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 17°C 23°C San Pedro 16°C 23°C Caacupé 14°C 21°C Villarrica 14°C 20°C Coronel Oviedo 15°C 22°C Caazapá 13°C 20°C Encarnación 13°C 20°C San Juan Bautista 13°C 20°C Paraguarí 14°C 21°C Ciudad del Este 15°C 22°C Asunción 15°C 21°C Pilar 12°C 20°C Pedro Juan Caballero 15°C 23°C Salto del Guairá 16°C 23ºC Pozo Colorado 16°C 21°C Fuerte Olimpo 19°C 25°C Mariscal Estigarribia 16°C 21°C

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No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.