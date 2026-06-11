Los ocho departamentos en zona de tormentas para esta noche

Para la noche de este jueves se espera la continuación de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas y también la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto sostienen que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el país, por lo que no se descarta la probabilidad de que ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual en las próximas horas.

La zona de cobertura corresponde al norte, sureste y este de la región Oriental.

Ocho departamentos afectados

Las mencionadas condiciones de tiempo se esperan en estos departamentos:

Concepción San Pedro Centro, este y noreste de Caaguazú Centro y este de Caazapá Itapúa Alto Paraná Amambay Canindeyú

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