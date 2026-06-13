Meteorología: fin de semana en Paraguay trae nuevas lluvias y tormentas

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables y lluvias dispersas – principalmente al final de la jornada – en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

En el Chaco y el norte de la Región Oriental no solo se esperan lluvias hoy, sino también ocasionales tormentas eléctricas.

Condiciones similares se registrarían mañana, domingo. El lunes el clima comenzaría a mejorar, aunque aún podrían registrarse lluvias en algunas zonas del norte.

Frío a fresco

Se espera una jornada de sábado fría a fresca con temperaturas máximas 21 grados centígrados en Asunción, 20 en Ciudad del Este, 19 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco. Las mínimas hoy se ubican entre 10 y 17 grados.

Ciudad Temperatura mínima del sábado Temperatura máxima del sábado Concepción 14°C 29°C San Pedro 12°C 20°C Caacupé 10°C 20°C Villarrica 10°C 21°C Coronel Oviedo 10°C 21°C Caazapá 11°C 20°C Encarnación 10°C 19°C San Juan Bautista 10°C 19°C Paraguarí 11°C 21°C Ciudad del Este 11°C 20°C Asunción 10°C 21°C Pilar 10°C 20°C Pedro Juan Caballero 14°C 19°C Salto del Guairá 11°C 19ºC Pozo Colorado 12°C 19°C Fuerte Olimpo 17°C 29°C Mariscal Estigarribia 15°C 19°C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.