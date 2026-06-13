Clima
13 de junio de 2026 a la - 07:28

Meteorología: fin de semana en Paraguay trae nuevas lluvias y tormentas

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fernando romero 03-03-26 locales

El clima se mantiene inestable y de nuevo se esperan precipitaciones e incluso ocasionales tormentas eléctricas en varias zonas de Paraguay hoy y durante los próximos días.

Por ABC Color

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables y lluvias dispersas – principalmente al final de la jornada – en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

En el Chaco y el norte de la Región Oriental no solo se esperan lluvias hoy, sino también ocasionales tormentas eléctricas.

Condiciones similares se registrarían mañana, domingo. El lunes el clima comenzaría a mejorar, aunque aún podrían registrarse lluvias en algunas zonas del norte.

Frío a fresco

Se espera una jornada de sábado fría a fresca con temperaturas máximas 21 grados centígrados en Asunción, 20 en Ciudad del Este, 19 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco. Las mínimas hoy se ubican entre 10 y 17 grados.

CiudadTemperatura mínima del sábadoTemperatura máxima del sábado

Concepción

14°C

29°C

San Pedro

12°C

20°C

Caacupé

10°C

20°C

Villarrica

10°C

21°C

Coronel Oviedo

10°C

21°C

Caazapá

11°C

20°C

Encarnación

10°C

19°C

San Juan Bautista

10°C

19°C

Paraguarí

11°C

21°C

Ciudad del Este

11°C

20°C

Asunción

10°C

21°C

Pilar

10°C

20°C

Pedro Juan Caballero

14°C

19°C

Salto del Guairá

11°C

19ºC

Pozo Colorado

12°C

19°C

Fuerte Olimpo

17°C

29°C

Mariscal Estigarribia

15°C

19°C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.