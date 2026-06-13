Meteorología: fin de semana en Paraguay trae nuevas lluvias y tormentas

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables y lluvias dispersas – principalmente al final de la jornada – en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
En el Chaco y el norte de la Región Oriental no solo se esperan lluvias hoy, sino también ocasionales tormentas eléctricas.
Condiciones similares se registrarían mañana, domingo. El lunes el clima comenzaría a mejorar, aunque aún podrían registrarse lluvias en algunas zonas del norte.
Frío a fresco
Se espera una jornada de sábado fría a fresca con temperaturas máximas 21 grados centígrados en Asunción, 20 en Ciudad del Este, 19 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco. Las mínimas hoy se ubican entre 10 y 17 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del sábado
|Temperatura máxima del sábado
Concepción
14°C
29°C
San Pedro
12°C
20°C
Caacupé
10°C
20°C
Villarrica
10°C
21°C
Coronel Oviedo
10°C
21°C
Caazapá
11°C
20°C
Encarnación
10°C
19°C
San Juan Bautista
10°C
19°C
Paraguarí
11°C
21°C
Ciudad del Este
11°C
20°C
Asunción
10°C
21°C
Pilar
10°C
20°C
Pedro Juan Caballero
14°C
19°C
Salto del Guairá
11°C
19ºC
Pozo Colorado
12°C
19°C
Fuerte Olimpo
17°C
29°C
Mariscal Estigarribia
15°C
19°C
No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.