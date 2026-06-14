Clima
14 de junio de 2026 a la - 10:13

Las zonas del país donde el termómetro caerá bajo los 10 °C este lunes y martes

Funcionarias de un local de venta de hamburguesas sobre la avenida Artigas intentar guarecerse del frío esta madrugada.
Funcionarias de un local de venta de hamburguesas sobre la avenida Artigas intentar guarecerse del frío.Fernando Romero, ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia un marcado descenso de temperatura para el inicio de la semana. Un frente frío se instalará con fuerza y dejará mínimas de menos de 10 °C en varias zonas del territorio. Te contamos cuáles serán las áreas más frías del país.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) confirmó que el ingreso de una masa de aire frío se instalará sobre todo el territorio nacional. El fenómeno provocará un descenso de temperatura generalizado entre el lunes y el martes.

De acuerdo con los datos de la DMH, el viento predominante del sector sur acelerará el enfriamiento. Aunque el cielo se mantendrá mayormente soleado y la probabilidad de lluvias será muy baja, las marcas mínimas caerán por debajo de los 10 °C en gran parte del país.

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Para las primeras horas de este lunes y martes, las zonas donde se sentirá con más fuerza el frío intenso son:

  • Itapúa: Se prevén las marcas más bajas, con mínimas que oscilarán entre los 6 °C y 7 °C para el martes.
  • Misiones y Ñeembucú: El termómetro en estas zonas se estabilizará en torno a los 9 °C para el lunes y 7 °C para el martes.

Frío llegará a Asunción y Central

Para la capital del país, Asunción, y las ciudades del departamento Central también se pronostican mínimas de 9 °C a 10 °C para ambos días.

Las temperaturas máximas por la tarde podrían llegar a los 19 °C o 20 °C. Sin embargo, el viento del sur hará que la sensación térmica real se posicione uno o dos grados por debajo de lo que marque el termómetro.

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Por otro lado, en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, las mínimas se ubicarán en los 10 °C.

Incluso en la Región Occidental, las localidades de Presidente Hayes y Boquerón registrarán marcas de entre 9 °C y 11 °C durante las madrugadas.