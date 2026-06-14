Las zonas del país donde el termómetro caerá bajo los 10 °C este lunes y martes

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) confirmó que el ingreso de una masa de aire frío se instalará sobre todo el territorio nacional. El fenómeno provocará un descenso de temperatura generalizado entre el lunes y el martes.

De acuerdo con los datos de la DMH, el viento predominante del sector sur acelerará el enfriamiento. Aunque el cielo se mantendrá mayormente soleado y la probabilidad de lluvias será muy baja, las marcas mínimas caerán por debajo de los 10 °C en gran parte del país.

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Para las primeras horas de este lunes y martes, las zonas donde se sentirá con más fuerza el frío intenso son:

Itapúa: Se prevén las marcas más bajas, con mínimas que oscilarán entre los 6 °C y 7 °C para el martes .

Misiones y Ñeembucú: El termómetro en estas zonas se estabilizará en torno a los 9 °C para el lunes y 7 °C para el martes.

Frío llegará a Asunción y Central

Para la capital del país, Asunción, y las ciudades del departamento Central también se pronostican mínimas de 9 °C a 10 °C para ambos días.

Las temperaturas máximas por la tarde podrían llegar a los 19 °C o 20 °C. Sin embargo, el viento del sur hará que la sensación térmica real se posicione uno o dos grados por debajo de lo que marque el termómetro.

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Por otro lado, en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, las mínimas se ubicarán en los 10 °C.

Incluso en la Región Occidental, las localidades de Presidente Hayes y Boquerón registrarán marcas de entre 9 °C y 11 °C durante las madrugadas.