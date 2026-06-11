Virus respiratorios: 22 muertes en un mes; ninguno tenía vacuna antigripal

La curva de enfermedades respiratorias en el país atraviesa una etapa crítica, reveló el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) en el último reporte epidemiológico, emitido este jueves, que confirmó 22 muertes asociadas a virus respiratorios en las últimas cuatro semanas. Entre los agentes causantes de estos decesos figuran la Influenza A (H3N2), el Rhinovirus, el Virus Sincitial Respiratorio y el Parainfluenza.

Lo que debería ser una señal de alerta para la población es el perfil epidemiológico de las víctimas. Según el informe, el 100% de los fallecidos en este último mes carecía de antecedentes de vacunación antigripal. Este dato refuerza la advertencia de los especialistas: la vacuna es la diferencia entre un cuadro manejable y una complicación fatal.

Influenza: el peso de las hospitalizaciones

Las autoridades sanitarias enfatizan que, si bien la vacuna no impide el contagio, su función principal y efectiva es evitar las formas graves de la enfermedad, la internación en cuidados intensivos y, fundamentalmente, la mortalidad.

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El reporte de Vigilancia de la Salud indica que en este mismo periodo de cuatro semanas, 1.461 personas fueron hospitalizadas por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG). La situación es especialmente preocupante en los sectores más vulnerables:

Adultos mayores : Representan el 27% de las internaciones.

Niños y jóvenes de 5 a 19 años: Suman el 21% de los casos.

Menores de 2 años: Significan el 19% de los ingresos.

El informe epidemiológico indica además que el impacto sobre el sistema de salud es innegable, debido a que cerca de una quinta parte (18%) de todos los internados requirió atención en unidades de cuidados intensivos, un reflejo de la alta virulencia de los agentes circulantes.

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Prevención: el llamado a la acción

Ante este panorama, el Ministerio de Salud recuerda que la prevención no es solo una cuestión médica, sino una responsabilidad social. Ante el aumento de las consultas, que ya superan el umbral estacional esperado, se recomienda:

Vacunación : Completar el esquema anual contra la influenza y, en caso de los recién nacidos y menores de un año con factores de riesgo, acceder a la protección contra el virus sincitial respiratorio.

Responsabilidad ante síntomas : Si se presenta tos o dolor de garganta, el uso de mascarilla es fundamental. Asimismo, se pide no enviar a los niños a las escuelas ni asistir a los lugares de trabajo para evitar brotes masivos.

Higiene y ventilación: El lavado frecuente de manos, el uso del antebrazo para toser y mantener los ambientes ventilados siguen siendo las barreras más eficaces para frenar la dispersión de los virus.

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Desde el Ministerio de Salud piden que la ciudadanía tome conciencia de que la vacunación sigue siendo la principal estrategia para evitar que las estadísticas de fallecidos continúen incrementándose durante este invierno.