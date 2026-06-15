Meteorología: Así estará el tiempo en Paraguay al comenzar la semana

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y neblina durante las primeras horas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.
Hoy solo se registrarían lluvias dispersas en algunas zonas del norte de la Región Oriental, aunque las condiciones del tiempo mejorarían con el paso de las horas. No se esperan precipitaciones o tormentas en los próximos días.
El ambiente en Paraguay se mantiene fresco y hoy se esperan temperaturas máximas de 19 grados centígrados en Asunción, 18 en Ciudad del Este, 17 en Encarnación y hasta 21 en el Chaco, con mínimas entre 9 y 15 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
13 °C
19 °C
San Pedro
12 °C
19 °C
Caacupé
10 °C
19 °C
Villarrica
10 °C
18 °C
Coronel Oviedo
10 °C
18 °C
Caazapá
10 °C
17 °C
Encarnación
9 °C
17 °C
San Juan Bautista
9 °C
17 °C
Paraguarí
10 °C
18 °C
Ciudad del Este
10 °C
18 °C
Asunción
11 °C
19 °C
Pilar
9 °C
17 °C
Pedro Juan Caballero
13 °C
19 °C
Salto del Guairá
13 °C
19 ºC
Pozo Colorado
12 °C
20 °C
Fuerte Olimpo
15 °C
21 °C
Mariscal Estigarribia
13 °C
20 °C
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Los índices aumentarían levemente en los próximos días, con máximas de 20 grados mañana en la capital y 22 grados el miércoles.