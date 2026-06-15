Meteorología: Así estará el tiempo en Paraguay al comenzar la semana

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y neblina durante las primeras horas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

Hoy solo se registrarían lluvias dispersas en algunas zonas del norte de la Región Oriental, aunque las condiciones del tiempo mejorarían con el paso de las horas. No se esperan precipitaciones o tormentas en los próximos días.

El ambiente en Paraguay se mantiene fresco y hoy se esperan temperaturas máximas de 19 grados centígrados en Asunción, 18 en Ciudad del Este, 17 en Encarnación y hasta 21 en el Chaco, con mínimas entre 9 y 15 grados.

Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 13 °C 19 °C San Pedro 12 °C 19 °C Caacupé 10 °C 19 °C Villarrica 10 °C 18 °C Coronel Oviedo 10 °C 18 °C Caazapá 10 °C 17 °C Encarnación 9 °C 17 °C San Juan Bautista 9 °C 17 °C Paraguarí 10 °C 18 °C Ciudad del Este 10 °C 18 °C Asunción 11 °C 19 °C Pilar 9 °C 17 °C Pedro Juan Caballero 13 °C 19 °C Salto del Guairá 13 °C 19 ºC Pozo Colorado 12 °C 20 °C Fuerte Olimpo 15 °C 21 °C Mariscal Estigarribia 13 °C 20 °C

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Los índices aumentarían levemente en los próximos días, con máximas de 20 grados mañana en la capital y 22 grados el miércoles.