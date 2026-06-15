Clima
15 de junio de 2026 a la - 05:25

Meteorología: Así estará el tiempo en Paraguay al comenzar la semana

Vista del Lago Ypacaraí desde San Bernardino, en un día nublado
Natalia Daporta

Se espera un inicio de semana con condiciones climáticas estables en la mayor parte de Paraguay, aunque algunas zonas aún podrían registrar lluvias.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur y neblina durante las primeras horas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

Hoy solo se registrarían lluvias dispersas en algunas zonas del norte de la Región Oriental, aunque las condiciones del tiempo mejorarían con el paso de las horas. No se esperan precipitaciones o tormentas en los próximos días.

El ambiente en Paraguay se mantiene fresco y hoy se esperan temperaturas máximas de 19 grados centígrados en Asunción, 18 en Ciudad del Este, 17 en Encarnación y hasta 21 en el Chaco, con mínimas entre 9 y 15 grados.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

13 °C

19 °C

San Pedro

12 °C

19 °C

Caacupé

10 °C

19 °C

Villarrica

10 °C

18 °C

Coronel Oviedo

10 °C

18 °C

Caazapá

10 °C

17 °C

Encarnación

9 °C

17 °C

San Juan Bautista

9 °C

17 °C

Paraguarí

10 °C

18 °C

Ciudad del Este

10 °C

18 °C

Asunción

11 °C

19 °C

Pilar

9 °C

17 °C

Pedro Juan Caballero

13 °C

19 °C

Salto del Guairá

13 °C

19 ºC

Pozo Colorado

12 °C

20 °C

Fuerte Olimpo

15 °C

21 °C

Mariscal Estigarribia

13 °C

20 °C

Lea más: Las zonas del país donde el termómetro caerá bajo los 10 °C este lunes y martes

Los índices aumentarían levemente en los próximos días, con máximas de 20 grados mañana en la capital y 22 grados el miércoles.