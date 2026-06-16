Clima
16 de junio de 2026 a la - 05:27

Meteorología: Neblina y frío intenso este martes en Paraguay

Dos coches, uno blanco y otro negro, avanzan por la carretera en medio de una densa neblina en la Costanera.
Imagen de archivo.Viviana Benítez

Asunción y varias zonas del país amanecieron cubiertas de una densa niebla y con temperaturas muy bajas, por debajo de 10 grados centígrados. Enterate de cómo evolucionará el clima en los próximos días.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados y vientos del sureste.

Si bien se registraban neblinas en varias zonas del país, entre ellas Asunción, al comenzar la jornada, no se esperan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona de Paraguay este martes.

Sí podrían registrarse precipitaciones mañana, miércoles, en algunas zonas del Chaco y el jueves en áreas del centro y sur del país.

La temperatura hoy y durante los próximos días

Este martes se registran temperaturas muy bajas, con 8 grados centígrados en Asunción antes del amanecer. Las máximas previstas para hoy son de 19 grados en la capital, 20 en Ciudad del Este, 17 en el Chaco y hasta 22 en el Chaco, con mínimas de hasta 6 grados en el sur.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

10 °C

21 °C

San Pedro

9 °C

20 °C

Caacupé

8 °C

19 °C

Villarrica

7 °C

19 °C

Coronel Oviedo

7 °C

19 °C

Caazapá

6 °C

18 °C

Encarnación

6 °C

17 °C

San Juan Bautista

7 °C

18 °C

Paraguarí

7 °C

19 °C

Ciudad del Este

8 °C

20 °C

Asunción

8 °C

19 °C

Pilar

7 °C

18 °C

Pedro Juan Caballero

11 °C

22 °C

Salto del Guairá

9 °C

21 ºC

Pozo Colorado

11 °C

20 °C

Fuerte Olimpo

14 °C

22 °C

Mariscal Estigarribia

12 °C

22 °C

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Los índices subirían en los próximos días, con máximas de 22 grados mañana en Asunción y 24 grados el jueves, y mínimas entre 10 y 15 grados.