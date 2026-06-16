Meteorología: Neblina y frío intenso este martes en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados y vientos del sureste.

Si bien se registraban neblinas en varias zonas del país, entre ellas Asunción, al comenzar la jornada, no se esperan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona de Paraguay este martes.

Sí podrían registrarse precipitaciones mañana, miércoles, en algunas zonas del Chaco y el jueves en áreas del centro y sur del país.

La temperatura hoy y durante los próximos días

Este martes se registran temperaturas muy bajas, con 8 grados centígrados en Asunción antes del amanecer. Las máximas previstas para hoy son de 19 grados en la capital, 20 en Ciudad del Este, 17 en el Chaco y hasta 22 en el Chaco, con mínimas de hasta 6 grados en el sur.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 10 °C 21 °C San Pedro 9 °C 20 °C Caacupé 8 °C 19 °C Villarrica 7 °C 19 °C Coronel Oviedo 7 °C 19 °C Caazapá 6 °C 18 °C Encarnación 6 °C 17 °C San Juan Bautista 7 °C 18 °C Paraguarí 7 °C 19 °C Ciudad del Este 8 °C 20 °C Asunción 8 °C 19 °C Pilar 7 °C 18 °C Pedro Juan Caballero 11 °C 22 °C Salto del Guairá 9 °C 21 ºC Pozo Colorado 11 °C 20 °C Fuerte Olimpo 14 °C 22 °C Mariscal Estigarribia 12 °C 22 °C

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Los índices subirían en los próximos días, con máximas de 22 grados mañana en Asunción y 24 grados el jueves, y mínimas entre 10 y 15 grados.