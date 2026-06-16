Meteorología: Neblina y frío intenso este martes en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados y vientos del sureste.
Si bien se registraban neblinas en varias zonas del país, entre ellas Asunción, al comenzar la jornada, no se esperan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona de Paraguay este martes.
Sí podrían registrarse precipitaciones mañana, miércoles, en algunas zonas del Chaco y el jueves en áreas del centro y sur del país.
La temperatura hoy y durante los próximos días
Este martes se registran temperaturas muy bajas, con 8 grados centígrados en Asunción antes del amanecer. Las máximas previstas para hoy son de 19 grados en la capital, 20 en Ciudad del Este, 17 en el Chaco y hasta 22 en el Chaco, con mínimas de hasta 6 grados en el sur.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
10 °C
21 °C
San Pedro
9 °C
20 °C
Caacupé
8 °C
19 °C
Villarrica
7 °C
19 °C
Coronel Oviedo
7 °C
19 °C
Caazapá
6 °C
18 °C
Encarnación
6 °C
17 °C
San Juan Bautista
7 °C
18 °C
Paraguarí
7 °C
19 °C
Ciudad del Este
8 °C
20 °C
Asunción
8 °C
19 °C
Pilar
7 °C
18 °C
Pedro Juan Caballero
11 °C
22 °C
Salto del Guairá
9 °C
21 ºC
Pozo Colorado
11 °C
20 °C
Fuerte Olimpo
14 °C
22 °C
Mariscal Estigarribia
12 °C
22 °C
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Los índices subirían en los próximos días, con máximas de 22 grados mañana en Asunción y 24 grados el jueves, y mínimas entre 10 y 15 grados.