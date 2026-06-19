El Niño en Paraguay: recomendaciones del MAG para proteger la producción agrícola

El coordinador de gestión de riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Édgar Mayeregger, fue consultado sobre cuándo podría instalarse en nuestro país el fenómeno climatológico el Niño y cuales son sus características.

Sobre esto, señaló que el Niño ya se ha instalado en el Océano Pacífico, en la región 3-4, donde el impacto es sobre nuestro país en forma directa.

“En la región estamos esperando que la posibilidad de que realmente tenga un impacto importante recién se dé en los meses de septiembre en adelante, o sea, la época que empieza el periodo de lluvias”, indicó.

Seguido agregó que hay que ir monitoreando si eventualmente se adelanta o no, de acuerdo a los modelos de los pronósticos a nivel local y los modelos globales y regionales.

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Ante la consulta de cuáles son los efectos más severos que suelen ocurrir en el país con la llega de este fenómeno, Mayeregger señaló: “Normalmente el exceso de precipitaciones en la época más lluviosa. Pueden darse eventos extremos muy puntuales, en donde en un solo día precipita 200 milímetros y eso lógicamente genera muchos problemas”.

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Añadió que no se debe olvidar que además viene asociado con temperaturas altas. “Eso en el sector productivo no nos gusta demasiado, porque acarrea plagas y enfermedades que normalmente proliferan más con altas temperaturas y alta humedad ambiental”, dijo.

En cuanto a las recomendaciones que se les da a los productores para que el impacto sea leve, comentó que sobre todo, siempre se debe tratar de evitar que el suelo esté desnudo y fortalecer lo que es la siembre directa.

“Por un lado debemos ir preparándonos para enfrentar la situación, y por el otro, recordar de que tenemos estadísticas que hablan de que en el año Niño normalmente suele ser un año relativamente bueno", concluyó.