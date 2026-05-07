MAG activa plan ante heladas que amenazan la producción

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de su Unidad de Gestión de Riesgos, lanzó una alerta oficial ante el ingreso de una masa de aire polar que afectará especialmente al centro y sur de la región Oriental entre este domingo 10 y el lunes 11 de mayo.

El informe técnico advierte sobre la ocurrencia de heladas agrometeorológicas. Este fenómeno se produce cuando la temperatura del aire cae a los 3°C o menos, y puede quemar cultivos enteros y comprometer la salud de los animales si no se toman medidas.

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Para los cultivos extensivos, como el trigo, la avena y la canola, se insiste en mantener la cobertura vegetal del suelo mediante la siembra directa, lo que actúa como un aislante térmico natural.

En el caso de las hortalizas, que son las más vulnerables al “hielo”, se sugiere aplicar riego por aspersión durante la noche, ya que ayuda a liberar calor y proteger las plantas. Se pide cubrir los tablones con mantas térmicas, túneles o plásticos para crear un microclima. Se recomienda además asegurar que las plantas estén bien alimentadas para que tengan “fuerza” ante el estrés del frío.

Cuidado del ganado y animales de granja

La alerta también se extiende a la producción pecuaria. El frío extremo puede causar enfermedades respiratorias y pérdida de peso en los animales.

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Las recomendaciones son asegurar que los animales tengan techos o montes que sirvan de rompevientos. No descuidar la hidratación y aumentar ligeramente la ración de alimento para que el ganado pueda generar calor corporal.

Se pide, además prestar especial atención a los terneros y animales recién nacidos, que son los primeros en sufrir las consecuencias del clima hostil.

Vigilancia en zonas bajas

Los técnicos del MAG explicaron que el riesgo es mayor en las zonas bajas o depresiones del terreno, donde el aire frío tiende a acumularse, provocando heladas más intensas que en las partes altas.

“La prevención es la única herramienta para mitigar las pérdidas económicas”, señalaron desde la institución.