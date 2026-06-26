Frío en Paraguay: ¿cuál fue la temperatura más baja registrada este viernes?

Según el informe meteorológico, la localidad que registró la temperatura más baja hoy en Paraguay fue Hohenau, en el departamento de Itapúa, con 0,3 grados.
Sin embargo, en el extremo oeste del departamento de Boquerón, en el Chaco, se registró una temperatura aún más baja: 0,2 grados.
En Asunción, la temperatura más baja registrada hoy fue de 3,3 grados.
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En zonas del sur de la Región Oriental como el departamento de Caazapá se registraron hoy mínimas de 2 grados. En el Chaco, mientras tanto, hubo mínimas de menos de 2 grados en Boquerón.
¿Cuánto frío hará este fin de semana?
Según el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología, las mínimas serían más altas en los próximos días, ubicándose entre 16 y 12 grados a nivel nacional el sábado y entre 20 y 12 grados el domingo.
Sin embargo, se espera que las temperaturas vuelvan a descender la próxima semana.