Clima
28 de junio de 2026 a la - 09:12

El Niño: SEN anuncia simulacro y acciones preventivas

Calle Gral Santos con tráfico, charcos de agua, un automóvil gris y un SUV azul entre otros coches, bajo un cielo nublado.
Una congestión vehicular se observa en la calle Gral Santos durante la obra de entubamiento de desagüe pluvial.Fernando Romero

Ante el pronóstico de ingreso del fenómeno El Niño a finales de agosto, la SEN intensifica los preparativos para responder a eventuales temporales e inundaciones. Como parte del plan preventivo, la institución realizará un simulacro y coordina acciones con municipios considerados de mayor riesgo.

Por ABC Color

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se prepara para el ingreso del fenómeno El Niño, previsto para finales de agosto, con un plan preventivo orientado a responder de manera oportuna ante posibles lluvias intensas e inundaciones.

El titular de la SEN, Arsenio Zárate, explicó que la institución ya ejecuta una serie de acciones para fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventuales temporales que puedan afectar a la ciudadanía.

“Vamos a realizar un simulacro el próximo 1 de julio para ver la efectividad de nuestro plan”, dijo.

De acuerdo con Zárate, el objetivo del plan es preparar a la institución para intervenir de forma rápida y eficiente en caso de emergencias ocasionadas por fenómenos climáticos.

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Coordinación con municipios vulnerables

Como parte de las medidas preventivas, la SEN mantiene reuniones con autoridades municipales ubicadas en zonas con mayor riesgo de inundaciones o desborde de cauces hídricos, tanto en la Región Oriental como en el Chaco.

El titular de la institución señaló que estos trabajos buscan fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y locales antes del inicio del periodo de mayor riesgo.

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El mayor impacto se espera desde septiembre

Zárate indicó que la SEN permanece atenta al ingreso del fenómeno El Niño, previsto para finales de agosto. No obstante, precisó que, conforme a los pronósticos oficiales, los efectos más intensos se esperan a partir de septiembre, cuando podrían registrarse lluvias de mayor magnitud y un incremento del riesgo de inundaciones.