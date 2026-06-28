El Niño: SEN anuncia simulacro y acciones preventivas

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se prepara para el ingreso del fenómeno El Niño, previsto para finales de agosto, con un plan preventivo orientado a responder de manera oportuna ante posibles lluvias intensas e inundaciones.

El titular de la SEN, Arsenio Zárate, explicó que la institución ya ejecuta una serie de acciones para fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventuales temporales que puedan afectar a la ciudadanía.

“Vamos a realizar un simulacro el próximo 1 de julio para ver la efectividad de nuestro plan”, dijo.

De acuerdo con Zárate, el objetivo del plan es preparar a la institución para intervenir de forma rápida y eficiente en caso de emergencias ocasionadas por fenómenos climáticos.

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Coordinación con municipios vulnerables

Como parte de las medidas preventivas, la SEN mantiene reuniones con autoridades municipales ubicadas en zonas con mayor riesgo de inundaciones o desborde de cauces hídricos, tanto en la Región Oriental como en el Chaco.

El titular de la institución señaló que estos trabajos buscan fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y locales antes del inicio del periodo de mayor riesgo.

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El mayor impacto se espera desde septiembre

Zárate indicó que la SEN permanece atenta al ingreso del fenómeno El Niño, previsto para finales de agosto. No obstante, precisó que, conforme a los pronósticos oficiales, los efectos más intensos se esperan a partir de septiembre, cuando podrían registrarse lluvias de mayor magnitud y un incremento del riesgo de inundaciones.