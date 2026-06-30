Clima en Paraguay: feriado albirrojo con lluvias y tormentas

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sureste, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur y este del país.
Las precipitaciones continuarían durante los próximos días y mañana las tormentas se extenderían a varias otras zonas del país, entre ellas la capital.
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El ambiente en Paraguay se mantiene fresco y hoy se esperan temperaturas mínimas de 13 grados centígrados en Asunción, 14 en Ciudad del Este, 9 en Encarnación y hasta 17 en el Chaco, con máximas entre 15 y 28 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
15 °C
22 °C
San Pedro
14 °C
21 °C
Caacupé
12 °C
16 °C
Villarrica
12 °C
17 °C
Coronel Oviedo
13 °C
18 °C
Caazapá
11 °C
16 °C
Encarnación
9 °C
15 °C
San Juan Bautista
9 °C
15 °C
Paraguarí
11 °C
17 °C
Ciudad del Este
14 °C
20 °C
Asunción
13 °C
16 °C
Pilar
10 °C
16 °C
Pedro Juan Caballero
16 °C
26 °C
Salto del Guairá
15 °C
24 ºC
Pozo Colorado
13 °C
18 °C
Fuerte Olimpo
17 °C
28 °C
Mariscal Estigarribia
13 °C
20 °C
Los índices subirían mañana, con una máxima de 22 grados y una mínima de 15 en Asunción, pero el jueves la temperatura volvería a bajar a niveles similares a los de hoy.