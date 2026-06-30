Clima
30 de junio de 2026 a la - 06:15

Clima en Paraguay: feriado albirrojo con lluvias y tormentas

lluvias con cahidas de grnizos en asuncion fernando romero 03-03-26 locales
lluvias con cahidas de grnizos en asuncion fernando romero 03-03-26 localesfernando romero 03-03-26 locales

El día feriado de hoy presentaría un clima inestable, con altas probabilidades de precipitaciones y tormentas eléctricas, advierten meteorólogos.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sureste, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur y este del país.

Las precipitaciones continuarían durante los próximos días y mañana las tormentas se extenderían a varias otras zonas del país, entre ellas la capital.

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El ambiente en Paraguay se mantiene fresco y hoy se esperan temperaturas mínimas de 13 grados centígrados en Asunción, 14 en Ciudad del Este, 9 en Encarnación y hasta 17 en el Chaco, con máximas entre 15 y 28 grados.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

15 °C

22 °C

San Pedro

14 °C

21 °C

Caacupé

12 °C

16 °C

Villarrica

12 °C

17 °C

Coronel Oviedo

13 °C

18 °C

Caazapá

11 °C

16 °C

Encarnación

9 °C

15 °C

San Juan Bautista

9 °C

15 °C

Paraguarí

11 °C

17 °C

Ciudad del Este

14 °C

20 °C

Asunción

13 °C

16 °C

Pilar

10 °C

16 °C

Pedro Juan Caballero

16 °C

26 °C

Salto del Guairá

15 °C

24 ºC

Pozo Colorado

13 °C

18 °C

Fuerte Olimpo

17 °C

28 °C

Mariscal Estigarribia

13 °C

20 °C

Los índices subirían mañana, con una máxima de 22 grados y una mínima de 15 en Asunción, pero el jueves la temperatura volvería a bajar a niveles similares a los de hoy.