Clima en Paraguay: feriado albirrojo con lluvias y tormentas

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sureste, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur y este del país.

Las precipitaciones continuarían durante los próximos días y mañana las tormentas se extenderían a varias otras zonas del país, entre ellas la capital.

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El ambiente en Paraguay se mantiene fresco y hoy se esperan temperaturas mínimas de 13 grados centígrados en Asunción, 14 en Ciudad del Este, 9 en Encarnación y hasta 17 en el Chaco, con máximas entre 15 y 28 grados.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 15 °C 22 °C San Pedro 14 °C 21 °C Caacupé 12 °C 16 °C Villarrica 12 °C 17 °C Coronel Oviedo 13 °C 18 °C Caazapá 11 °C 16 °C Encarnación 9 °C 15 °C San Juan Bautista 9 °C 15 °C Paraguarí 11 °C 17 °C Ciudad del Este 14 °C 20 °C Asunción 13 °C 16 °C Pilar 10 °C 16 °C Pedro Juan Caballero 16 °C 26 °C Salto del Guairá 15 °C 24 ºC Pozo Colorado 13 °C 18 °C Fuerte Olimpo 17 °C 28 °C Mariscal Estigarribia 13 °C 20 °C

Los índices subirían mañana, con una máxima de 22 grados y una mínima de 15 en Asunción, pero el jueves la temperatura volvería a bajar a niveles similares a los de hoy.